Európai Szuperkupa - MLSZ: még csak lehetőség a nézők előtti rendezés

A Bayern München-Sevilla párosítás jól hangzik, de a nézők előtti rendezés még csak egy lehetőség, döntés az UEFA ígérete szerint a közeli jövőben várható. 2020.08.25 01:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Egyelőre csak lehetőség, hogy a budapesti Szuperkupa-mérkőzésen tesztelheti az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) a nézők visszaengedését, a magyar szövetség (MLSZ) nagyon bízik ebben, de a döntést meg kell várni - hangsúlyozta Sipos Jenő, az MLSZ szóvivője.



"Jelen állás szerint a zárt kapus rendelkezés van érvényben, és valószínűleg a válogatott mérkőzések esetében így is marad szeptemberben. Azonban az UEFA gondolkodik azon, hogy tesztmérkőzés keretében vizsgálja a nézők visszaengedésének a lehetőségét, és ez a bizonyos tesztmérkőzés lehet a szeptember 24-i, Puskás Arénában zajló Szuperkupa-döntő" - mondta hétfőn Sipos Jenő az M1 aktuális csatornán.



Hozzátette, hogy a Bayern München-Sevilla párosítás jól hangzik, de a nézők előtti rendezés még csak egy lehetőség, döntés az UEFA ígérete szerint a közeli jövőben várható. Erről az MLSZ tájékoztatja majd a közvéleményt és adott esetben a jegyvásárlási lehetőségekkel kapcsolatban is információkkal szolgál.



"De még itt nem tartunk. Először a döntést kell meghozni, hogy lehetnek nézők a stadionban, és annak a feltételeit is meg kell határozni, hogy milyen számban lehetnek ott a nézők" - folytatta Sipos Jenő, aki emlékeztetett rá: amikor kiderült, hogy a Puskás Aréna a Szuperkupa-találkozó helyszíne, jelezték, hogy "óriási lehetőség és óriási élmény lehet ez a magyar szurkolók számára, hogy világsztárokat láthatnak testközelből egy nagyon komoly mérkőzésen".



Elmondta azt is, hogy az UEFA nagyon komolyan veszi a járványügyi helyzetet egész Európában.



"Napokat töltenek azzal, hogy egyes országok helyzetét elemezzék. Nagyon fontos egyrészt a klubcsapatok szempontjából, másrészt a válogatott mérkőzések szempontjából is, hogy milyen az adott járványügyi helyzet. Nagyon különbözőek az egyes országokban a járványügyi statisztikák számai, illetve a beutazási szabályok." - fogalmazott.



A szóvivő szerint az európai szövetség azt szeretné, ha az eredeti menetrend szerint mennének le a mérkőzések, de ezt felülírhatják járványügyi intézkedések.



"A Magyar Labdarúgó Szövetség felajánlotta az UEFA-nak, hogy amennyiben szükséges, Magyarországon lehet rendezni adott esetben mérkőzéseket. Ezt az UEFA köszönettel elfogadta, így elképzelhető, hogy Magyarország semleges helyszínként házigazdája lesz kupamérkőzéseknek, de adott esetben válogatott mérkőzéseknek is" - mondta.



Kiemelte, hogy nagyon bonyolult összeszervezni a versenynaptárt ebben az őszi időszakban, sok mérkőzés van, nagyon sűrű a menetrend.



"Tehát halasztásokra nincs lehetőség kupamérkőzések esetében, hiszen haladnak előre a fordulók" - hangsúlyozta.