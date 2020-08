Sport

Messi még nem tudja, marad-e a Barcelonában

Lionel Messi, az FC Barcelona argentin futballistája még nem döntötte el, hogy marad-e a katalán együttesben, vagy odébbáll.



A hatszoros aranylabdás csapatkapitány bizonytalankodásáról - sajtóértesülés szerint - azon a találkozón beszélt, amelyet csütörtök este tartott Ronald Koemannal, a Barca szerdán kinevezett holland vezetőedzőjével. A Messi házában lezajlott beszélgetésről a RAC1 spanyol rádióállomás számolt be, kitérve rá, hogy a 33 éves világsztár mélységesen csalódott és elégedetlen a jelenlegi helyzettel klubjában. Mehetnékjét tovább erősítette a Bajnokok Ligája-kudarc, a lisszaboni negyeddöntőben a Bayern Münchentől elszenvedett 8-2-es megalázó vereség, amelynek egyik azonnali következménye lett az edzőcsere a katalánok kispadján.



Inkább látja most magát a Barcelonán kívül, mint belül - mondta a rádió szerint barcelonai maradását illetően Messi, aki a katalán klubban nevelkedett, 2004-ben mutatkozott be a nagycsapatban, 731 fellépésén 634-szer volt eredményes és jövő nyáron jár le jelenlegi, még meg nem újított szerződése.



A Barcelona ebben a szezonban semmilyen trófeát nem nyert, s a BL-búcsú előtt a spanyol bajnokságban is címvédő létére be kellett érnie a második hellyel a Real Madrid mögött.