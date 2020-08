Koronavírus

Az MLSZ kétfokozatú intézkedési programot fogadott el

A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) elnöksége az első osztályú klubokkal egyeztetve kétfokozatú intézkedési programot fogadott el szerdán, amelyet a koronavírus-járvány aktuális helyzetének megfelelően kell alkalmazni.



Az MLSZ honlapjának beszámolója szerint továbbra is kiemelten fontos feladatának tekintik a sportolók és a stábtagok egészségének védelmét, ennek megfelelően az OTP Bank Liga mérkőzéseit már a hétvégén úgy kell megrendezni, hogy az azon résztvevő labdarúgók és stábtagok a lehető legkisebb kockázatnak legyenek kitéve a vírusfertőzéssel szemben.



A kétfokozatú intézkedési program alapfokozata a jelenlegi helyzetre szól. Ez kimondja, hogy az élvonalbeli kluboknak haladéktalanul járványügyi felelőst kell kinevezniük. Központi tesztrendszer keretében minden bajnoki mérkőzés előtt legfeljebb 72 órával PCR-tesztet kell elvégezni a meccsen résztvevő valamennyi sportszakemberen. Az elvégzett tesztekről nyilvántartást kell vezetni, az eredményekről az MLSZ folyamatos tájékoztatást kap.



Minden mérkőzés szervezésekor sportzónát kell kijelölni, amelynek használata és az abba történő belépés szigorú szabályok szerint történik. A játékosokkal közvetlenül nem érintkező, de akár a mérkőzések között is a sportzónában dolgozó személyzetre szigorú higiéniai előírások és megelőző intézkedések vonatkoznak.



Az MLSZ szabályzatait átmenetileg kiegészítik azokkal a szabályokkal, amelyek szükséges esetekben lehetővé teszik a zökkenőmentes és rövid határidővel történő döntéshozatalt például a ki nem állás, a halasztási kérelem és a fegyelmi ügyek kérdéskörében.



Amennyiben az országos járványügyi hatóság korlátozásokat, szigorításokat ír elő, akkor ezeket a szövetség alkalmazni fogja a saját szabályzataiban, és életbe lép a második fokozat. Emellett a kötelező tesztrendszert kiterjeszti a sportzónában dolgozó valamennyi személyre, és életbe lépteti a nézőtéri zónára vonatkozó egészségvédelmi szabályokat. A körülményektől függően, indokolt esetben sor kerül majd az öt csere ismételt engedélyezésére.



Amennyiben egy játékos vagy stábtag tesztjének eredménye pozitív, őt azonnal az előírt módon el kell különíteni, értesíteni kell az adott személyt, az MLSZ-t, valamint intézkedni kell a többi játékos és stábtag egészségének védelméről és ismételt teszteléséről.



Az elnökség döntött arról is, hogy a magyar utánpótlás-válogatottak további intézkedésig nemzetközi programokon nem vesznek részt.