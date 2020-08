Jjogsértés

A teniszszövetség feljelentést tesz a volt főtitkár ellen

A Magyar Tenisz Szövetség (MTSZ) elnöke, Lázár János haladéktalanul büntető feljelentést tesz Richter Attila volt főtitkár ellen.



Az MTSZ honlapján olvasható, hogy a döntés az elnökségi ülésen született.



"Az elnök haladéktalanul büntető feljelentést tesz Richter Attila volt főtitkár ellen, mert elnökségi határozat, fedezet és szerződött helyszín hiányában kötötte meg az EBX-IMG LLC céggel a szerződést a WTA 250-es torna magyarországi megrendezésére, egyben kéri a hatóságot, hogy vizsgálja meg a Business Networks International Ltd. és az Emotion Gmbh cégekkel ugyancsak Richter Attila volt főtitkár által kötött ügyleteket is" - áll a határozatban.



Az MTSZ egyben Richter Attila visszahívását kezdeményezi a Nemzetközi Tenisz Szövetség (ITF) és a Tennis Europe nemzetközi szervezetek tisztségviselői és bizottsági posztjairól.



Az ügy előzményeként többek között május 13-án öt elnökségi tag lemondott tisztségéről. Juhász Gábor főtitkár előzőleg jelezte, hogy a szövetség pénzügyi helyzete miatt egy teljes körű pénzügyi átvilágításra volt szükség, amelyet februárban - Richter Attila akkori főtitkár lemondása után - rendelt el az elnökség. Egy független pénzügyi tanácsadó cég április 21-én készült el az átvilágítással, melynek eredményeképpen az MTSZ 3,533 milliárd forint konszolidációs kérelmet nyújtott be a kormányhoz az Emberi Erőforrások Minisztériumán keresztül. Márky Jenő, a Római Teniszakadémia (RTA) vezetője és a júniusi - 2014 óta Bukarestben zajló - salakpályás verseny jogtulajdonosa február elején kijelentette, Richter Attila a felelős azért, hogy meghiúsult a február közepére tervezett magyarországi női torna megrendezése.



A szövetség júliusi rendkívül tisztújító közgyűlésén Lázár Jánost választotta meg elnöknek.



Az új elnökség arról is határozott, hogy a szövetség pénzügyi konszolidációját legkésőbb 2020. december 31-ig meg kívánja valósítani, e folyamatnak a kormánnyal történő egyeztetése tekintetében megbízza a szövetség elnökét.



Az elnökség a MOB olimpiai tagozatának tagsági képviseletéből visszahívja Szűcs Lajost volt elnököt és Juhász Gábort, és jelöli Lázár Jánost és Schmitt Grétát.