Koronavírus-járvány

Friss hírek a koronavírusos magyar vízilabdázókról

Mint ismeretes, leállították szerdán a BENU férfi Magyar Kupát, amelynek épp a zárószakasza zajlott a Margitszigeten, miután kiderült, hogy a címvédő FTC-Telekom Waterpolo együttesénél a szerda reggeli koronavírus-tesztelés során négy játékos pozitív mintát adott.



Vári Attila, a Magyar Vízilabda Szövetség elnöke azt mondta, a zöld-fehér klub tájékoztatását követően az elnökség rendkívüli ülést tartott, amelyen megszületett a döntés a halasztásról. A megvásárolt jegyek a később bepótolni kívánt eseményre beválthatók lesznek, igény esetén pedig visszaválthatók.



Az FTC közleménye szerint a csapat valamennyi tagja és az edzők házi karanténba kerültek és megfigyelés alatt vannak. Az érintett vízilabdázók jól vannak és tünetmentesek. A klub minden további intézkedést betart és folyamatos kapcsolatban van az Országos Tisztifőorvosi Hivatallal, melynek ajánlásait, előírásait figyelembe véve járt el. A tájékoztatás kitér arra is, az FTC-MVM Sportközpont működését az eset nem befolyásolja, az edzések, foglakozások minden sportágban továbbra is az egészségügyi előírások maximális betartása mellett zajlanak.



A Magyar Kupát idén rendhagyó módon rendezték meg: a résztvevő 16 csapat első körben négy négyes csoportban játszott körmérkőzéseket, majd a második fordulóra újabb négy csapat alkotott csoportokat, a kvartettekbe az első körből egy-egy első, második, harmadik és negyedik helyezett került. A harmadik forduló csoportbesorolása szintén az előző szakasz eredményei alapján történt, ebben a fázisban azok a csapatok már nem találkoztak, amelyek korábban összecsaptak.



A szerdai programból már csak a két elődöntő, a Ferencváros-Vasas és az OSC-Szolnok párharc volt hátra, a csütörtöki műsorban pedig a helyosztók szerepeltek.



Az uszoda bezárása miatt elmarad az a bemutató strandvízilabda-torna is, amelyen négy csapat, köztük az olimpiai bajnok legendákkal felálló Millenium Masters is medencébe ugrott volna - tudósított az Inforádió.