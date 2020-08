Siker!

Dobrovitz József nyerte az 57. fogathajtó Derbyt

A 2004-ben csapatban világbajnok hajtó a díj- és a maratonhajtásban is a legjobbnak bizonyult, így a zárószámot magabiztos előnnyel várta. Az akadályhajtásban ráadásul a három hibátlan hajtó egyike volt, ketten csak jobb idejükkel előzték meg, de Dobrovitz így is megőrizte előnyét. Mögötte az akadályhajtás legjobbja, a cseh Jíri Nesvacil zárt másodikként, a harmadik pedig fia, ifj. Dobrovitz József lett összetettben.



A kettesek között sokkal szorosabb versenyben Rákóczi Gergő diadalmaskodott Osztertág Kristóf előtt. Ha utóbbi jobb teljesítményt nyújt akadályhajtásban, akár meg is előzhette volna a maratonhajtásban győztes Rákóczit, de kilenc hibapontja és kilencedik helye ehhez kevés volt a zárószámban. A harmadik Szabó Roland lett.



Az egyesek között az észt Pille-Riin Roosileht győzött az olasz Matteo Crimella és Meskóné Orosz Mária előtt.



Eredmények:



egyesfogatok:

1. Pille-Riin Roosileht (észt) 130,45 hibapont

2. Matteo Crimella (olasz) 136,10

3. Meskóné Orosz Mária 137,99



kettesfogatok:

1. Rákóczi Gergő 131,43 hibapont

2. Osztertág Kristóf 135,43

3. Szabó Roland 137,24



négyesfogatok:

1. Dobrovitz József 130,57 hibapont

2. Jiri Nesvacil (cseh) 137,11

3. ifj. Dobrovitz József 154,56