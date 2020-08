Gyász

Meghalt Györe Lajos vízilabdaedző

A halálhírről beszámolva a magyar szakági szövetség a honlapján azt írja, hogy Györe Lajos 1978-ban kezdett edzősködni a Vasas Izzóban, majd a Budapesti Spartacus és a OSC férfi OB I-es csapatoknál, ahol olyan játékosoknak volt edzője, mint Magas István, Tóth Imre, valamint Sudár Attila olimpiai bajnok.



16 évig irányította a BVSC női együttesét, minden évben dobogós helyezést ért el a csapattal, négyszer a Magyar Bajnoki címet is elnyerte vele. Legnagyobb nemzetközi sikereit a Domino BHSE POLO csapatával érte el: 2006-ban LEN-kupát nyert, 2007-ben megnyerte a Nemzetközi Szuperkupát. 1993-tól 2005-ig a Magyar Vízilabda Szövetség női utánpótlás vezetőedzője volt.



Az ifjúsági- és juniorválogatottal Európa-bajnokságokon és világbajnokságokon több dobogós helyet is elért. 2000-től 2004-ig a felnőtt női válogatott felkészülését is segítette, Faragó Tamás mellett dolgozott, és ért el a csapattal Európa-csúcsára a felejthetetlen 2001-es hazai kontinensviadalon, de ott volt a kispadon a 2002-es Világkupa-győzelem, és a 2001-es vb-ezüstérem során is.



Válogatott játékosok sorát nevelte, részt vesz a sportág edzőképzésében is, Dorogon, az Új Hullám egyesületben (amit csak második otthonának nevezett) gyerekeket tanított, illetve a masters világeseményeken a „régi nagy csapatot” vezette, nyert velük 2017-ben vb-t, 2018-ban pedig Eb-t - tudósította az Inforádió.