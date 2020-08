Sport

Riói olimpikon nyerte a Generali Night Run Budapest futóversenyt

2020.08.02 14:14 MTI

A riói olimpikon Csere Gáspár nyerte meg szombat éjjel a Generali Night Run Budapest futóverseny félmaratoni távját.



A szervezők tájékoztatása szerint a 28 éves hosszútávfutó 1:07:13 órás idővel ért célba a hetedik alkalommal megrendezett viadalon, amelynek központja a Várkert Bazár volt, és az útvonal érintette többek között a pesti rakpartot, áthaladt az Alagúton, és átvezetett a Budai Várnegyeden is.



A versenyen több mint 4500-an indultak, az egyéni indulók 6 vagy 9 kilométeren - fejlámpás és jelmezes bulifutamon is -, illetve félmaratonon vehettek részt, utóbbi távon váltóban is.



Az eseményre 100 orvos és ápoló kapott ingyenes indulási jogot, illetve az idén 150 éves Magyar Tűzoltóság 150 tagja is ott volt a rajtzónában.



A névadó Generali idei sporteseményeinek fókuszában a "The Human Safety Net" nevű kezdeményezés áll, amellyel a koraszülött babáknak és családjaiknak nyújtanak segítséget.