Szombaton rendezik a Generali Night Run Budapest futóversenyt

Szombat éjjel rendezik a Generali Night Run Budapest futóversenyt, melyen az egyéni indulókat három távra, a váltóban versenyzőket félmaratonra várják a szervezők. 2020.07.29 20:00 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A hetedik alkalommal sorra kerülő prémium kategóriás verseny központja a Várkert Bazár, és az útvonal érinti többek között a pesti rakpartot, áthalad az Alagúton és átvezet a Budai Várnegyeden is.



A rendezők a szerdai közleményük szerint több mint 4000 futót várnak, az egyéni indulók 6 vagy 9 kilométeren - idén teljesen új, fejlámpás és jelmezes bulifutamon is -, illetve félmaratonon vehetnek részt, utóbbi távon váltóban is megmérethetik magukat. Noha az online nevezés múlt pénteken lezárult, személyesen még lehet jelentkezni a XIII. kerületi, Népfürdő u. 5/c. alatt található versenyirodában.



A viadal alatt délután ingyenes gyermekfutamot is rendeznek két távon, 500 és 1000 méteren.



A vírushelyzetre tekintettel több ponton kézfertőtlenítőket helyeznek ki, a teszten átesett rendezők maszkban dolgoznak, a szintidőn belüli teljesítésért járó érmet pedig kezükbe kapják a futók.



A névadó Generali idei sporteseményeinek fókuszában a "The Human Safety Net" nevű kezdeményezés áll, amellyel a koraszülött babáknak és családjaiknak nyújtanak segítséget. Ennek része egyebek mellett a korszerűsítés, eszközadományozás, a szülőtámogatás fejlesztése és a prevenció.



Az eseményre 100 orvos és ápoló kapott ingyenes indulási jogot, illetve az idén 150 éves Magyar Tűzoltóság 150 tagja is ott lesz a rajtzónában.