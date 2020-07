Siker!

Krizsán szoros küzdelem végén nyerte a hétpróbát az összetett ob-n

Az olimpiai kvótás Krizsán Xénia váratlanul nagy csatára kényszerült az atléták hétvégi összetett országos bajnokságán, melyen a hétpróbát 71 pontos előnnyel nyerte meg a nagy egyéni csúcsot elérő Nemes Rita előtt.



A diósgyőri, 30 esztendős Nemes kilenc év kihagyás után 2017-ben kezdett újra komolyan foglalkozni az atlétikával és tavaly - Krizsán távollétében - 5960 pontos egyéni rekorddal lett a hétpróba bajnoka, az idei évre pedig tovább fejlődött és megnehezítette az országos rekorder (6619 pont) dolgát.



Idén a koronavírus-járvány után ez volt az első komolyabb megméretés a hazai atlétáknak és Krizsán is ott volt a mezőnyben. Az aranyérmet végül az MTK klasszisa 6263 ponttal nyerte meg, Nemes pedig 6192 pontot ért el.



A férfiaknál tízpróbában a hármasugró Galambos Tibor diadalmaskodott 6759 ponttal.



Az összetett ob-val párhuzamosan a BHSE pályáján rendezett, szintén kétnapos 36. Honvéd Kupa nemzetközi viadalon több kiváló versenyt is láthattak a nézők.



Női 100 méteren a gátas Kozák Luca egyéni csúcsát beállítva, 11.49 másodperccel győzött, megelőzve a már távolugró Nguyen Anasztáziát (11.57 mp). Nguyen távolban világbajnoki döntős volt tavaly, ám ez nem jelenti, hogy a hazai mezőnyben biztosra mehetne. Így volt ez a mostani viadalon is, melyen 6,43 méteres eredményével csak a harmadik helyet szerezte meg a 6,62 métert ugró Farkas Petra és a 6,55-ig jutott Lesti Diána mögött.



Férfi 1500 méteren a veszprémi SVSE két középtávfutója vívott nagy küzdelmet egymással, melynek végén Szögi István 3:39.40 perces egyéni csúccsal lett első, megelőzve a szintén egyéni rekordot elérő Kiss Gergőt, aki 3:40.48 perccel ért célba.



A vasárnapi zárás csattanósra sikerült, női 2000 akadályon ugyanis a BHSE 21 éves futója, Tóth Lili Anna 6:19.21 perces U23-as magyar csúccsal győzött, 2 századdal megelőzve a mindössze 16 esztendős - szintén SVSE-s - Varga Grétát. A veszprémi tinédzser 6:19.23 perces ideje U18-as és U20-as országos rekord.



A férfiaknál ugyanezen a távon óriási fölénnyel nyert Palkovits István (5:32.92 perc), aki egy hete az Európa-bajnoki szintidőn belül teljesítette a 3000 méter akadályt (8:41.52 perc).



Összetett ob, bajnokok:



férfi tízpróba:

Galambos Tibor 6759 pont



női hétpróba:

Krizsán Xénia 6263 pont