Online sakktorna - Lékó legyűrte a korábbi világbajnok Anandot

Lékó Péter győzött a szombati ötödik fordulóban azon a tízfős online sakktornán, amely a negyedik állomása a világbajnok norvég Magnus Carlsen által kitalált és útnak indított, egymillió dollár összdíjazású sorozatnak. 2020.07.26 07:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Chess24 szakportál beszámolója szerint a magyar nagymester a 15 perces alapjátékidejű partikkal zajló, 150 ezer dollár összdíjazású Legends of Chess elnevezésű viadalon a volt világbajnok indiai Viswanathan Ananddal szemben diadalmaskodott 3-2-re. Az első partit Anand nyerte világossal, majd két döntetlent követően Lékó is a világos bábukat irányítva nyert és egyenlített.



Jöhetett az úgynevezett armageddon játszma, amelyben a világosnak - vagyis Lékónak - öt, a fekete figurákkal játszó Anandnak négy perc állt rendelkezésre, de utóbbinak már a döntetlen is elég lett volna a sikerhez. A magyar sakkozó azonban felülkerekedett, és megszerezte második győzelmét a tornán.



Lékó a keddi nyitókörben a ráadáspartit nyerve 3-2-re legyőzte az ukrán Vaszil Ivancsukot, majd csupa 2,5-1,5-es vereség következett: szerdán az orosz Peter Szvidlertől, csütörtökön Carlsentől, pénteken pedig a korábbi világbajnok orosz Vlagyimir Kramnyiktól.



A magyar sakkozó a vasárnapi folytatásban a holland Anish Girivel játszik.



A szuperdöntővel záruló sorozat első és harmadik tornáját Carlsen, a másodikat az orosz Danyiil Dubov nyerte.