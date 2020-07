Gyász

Jövő kedden temetik Tass Olga olimpiai bajnok tornászt

Jövő kedden a Farkasréti temetőben vesznek végső búcsút a 91 esztendős korában elhunyt Tass Olgától, az 1956-os melbourne-i olimpián aranyérmes női kéziszercsapat tagjától.

A Magyar Olimpiai Bizottság honlapja szerint az összesen hat olimpiai érmet nyert sportoló búcsúztatására és temetésére július 28-án 15.15 órától kerül sor.



A július 10-én súlyos betegség után, kórházban elhunyt Tass Olga négy olimpián szerepelt, ötkarikás érmei mellett többek között világbajnoki címet is szerzett. Sportolói karrierjét követően edzőként - tornában szakedzőként, majd mesteredzőként -, nemzetközi pontozóbíróként és a szövetség munkatársaként is dolgozott, a TF-en oktatott. Férje az olimpiai bajnok vízilabdázó, Lemhényi Dezső volt.



Tass Olgát a Magyar Olimpiai Bizottság és a Magyar Torna Szövetség is saját halottjának tekinti.