Megműtötték a MotoGP-n balesetet szenvedő motorost

A gyorsaságimotoros-világbajnokság elitkategóriájának spanyol címvédője vasárnap a szezonnyitó Spanyol Nagydíj utolsó körében bukott. Az eset során eltört a felkarcsontja, amit kedden egy titánium-lemezzel rögzítettek Barcelonában.



Csapata, a Honda közleménye szerint a pilótát a következő 48 órában megfigyelésre a kórházban tartják. Márquez azt nyilatkozta, az augusztus 9-i Cseh Nagydíjon már szeretne ott lenni a rajtrácson, ebben az esetben csak a most hétvégi Andalúz Nagydíjról hiányozna.

😱 @marcmarquez93 will undergo surgery after this horrendous crash at Jerez!



We wish the world champion the very best in his recovery! 💪#SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/BOSmDo7dfG

