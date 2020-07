Koronavírus-járvány

Másodszor is félbe kellett szakítani a kazah bajnokságot

Kazahsztánban másodjára is felfüggesztették a labdarúgó-bajnokságot a koronavírus-járvány miatt.



Az ázsiai ország profi ligája azt írta honlapján, hogy Kazahsztánban vasárnaptól számítva 14 napra korlátozó intézkedéseket vezettek be, amelyek kiterjednek a sportesemények tilalmára is. A döntés meghozatalakor figyelembe vették a helyi járványügyi helyzetet és a koronavírus előfordulásának növekedését.



A liga kilátásba helyezte, hogy a helyzet további alakulásától függően a korlátozásokat meghosszabbíthatják vagy szigoríthatják is.



A kazah futballbajnokság első ízben március 15-én állt le, s a mostani újabb felfüggesztés előtt e hét szerdáján kezdték újra a szezont, amelyen csupán a harmadik forduló öt találkozóját tudták lejátszani.