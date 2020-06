Labdarúgás

Menedzsere szerint Szoboszlai Dominik értéke 20 millió euró fölött van

Esterházy Mátyás menedzser szerint a Red Bull Salzburgot erősítő válogatott labdarúgója, Szoboszlai Dominik jelenlegi piaci értéke 20 millió euró (7,1 milliárd forint) fölött van. 2020.06.28 03:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Esterházy Mátyás a közmédiának elmondta: örül annak, hogy az újrakezdést követően Szoboszlai kiemelkedően teljesít osztrák klubjában, viszont már a márciusi leállás előtt is voltak jelei annak, hogy a támadó középpályás fejlődése jó irányba halad. Hozzátette: ettől függetlenül menedzserként az élete nem bolydult fel az elmúlt hetekben.



"Nem csörög gyakrabban a telefonom, mint máskor, de nyilván nem tesz rosszat egy játékos megítélésének, ha nyolc tétmeccsen hat gólt szerez és van kilenc gólpassza" - nyilatkozta.



Bár a transfermarkt.de oldal 13,5 millió euróra becsüli Szoboszlai értékét, ügynöke szerint egy játékos esetében nem feltétlenül a honlap által megadott összeg a mérvadó. A salzburgi középpályás esetében a valós piaci érték "nyilván efölött van".



"Én úgy gondolom, hogy Dominik értéke nagyjából ott van, ahol különböző sajtótermékek saccolják, a jelenlegi teljesítménye mindenképpen a 20 millió euró fölötti kategóriába emeli őt" - nyilatkozta.



A 19 éves játékos salzburgi szerződése még két évig érvényes, amellyel kapcsolatban a menedzser annyit fűzött hozzá, hogy nem feltétlenül terveznek változást a nyáron, esetleges klubváltására így nem is tért ki.



"Dolgozunk, Dominik is dolgozik a pályán, aztán majd meglátjuk, hogy ebből mi fog kisülni. Egyet ígérhetek, csak olyan lehetőségre fogunk rábólintani, ami szakmailag előrelépést jelent a játékosnak" - közölte.