Sportlegenda

Székelyföldi ősei után kutatott halála előtt Benedek Tibor

Anyai ágról székelyföldi gyökerei vannak Benedek Tibor háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázónknak, akiről csak most, halála után derült ki, hogy fél évvel ezelőtt Udvarhelyszéken járt felkutatni a családfáját. 2020.06.24 17:19 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Magas, szakállas budapesti férfi látogatott fél évvel ezelőtt Székelyudvarhelyre és környékére azzal a kimondott céllal, hogy felkeresse ősei szülőföldjét. A jelenlegi ismeretek szerint először járt a vidéken, mégpedig azért, hogy beazonosítsa innen elszármazott felmenőit. Nagyon kevés kivételtől eltekintve senki nem tudta róla, hogy kicsoda, mivel foglalkozik azok közül, akikkel közelebbről találkozott és elbeszélgetett. Még a családfája felkutatásában segédkező lelkipásztor, valamint a távoli rokon is csak utólag, június 18-án bekövetkezett halálakor szerzett tudomást róla, hogy minden idők egyik legjobb vízilabdázójával, a háromszoros olimpiai bajnok Benedek Tiborral beszélgetett hosszasan, sok mindenről - írta a Krónika.ro.

„Bemutatkozott, de nekem nem mondott semmit a neve, mert nem vagyok otthon a sport világában. A fiam meg is rótt emiatt később” – emlékezett vissza a lapnak Barabási Domokos, a Székelyudvarhelytől mindössze nyolc kilométerre fekvő Ócfalva református lelkipásztora. A legendás sportember decemberi-januári székelyföldi látogatásáról a korábban önkormányzati képviselőként is tevékenykedő Balázs Árpád székelyudvarhelyi újságíró számolt be először közösségi oldalán, kedden posztolt bejegyzésében.



Benedek Tibor – akinek felmenői eddig apai ágon, édesapja, Benedek Miklós színművész és nagyapja, az ugyancsak színész Benedek Tibor révén voltak közismertek – azért utazott oda, hogy családfája megrajzolásához többet megtudhasson az Ócfalván született anyai nagyapjáról.



A családi könyvek, anyakönyvi kivonatok fellapozása nyomán kiderült, hogy a nagytata, a Budapestre kivándorolt Hodgyai Albert második házasságából született a vízilabdázó édesanyja, Hodgyai Éva. A református lelkész visszaemlékezése szerint a sportoló egyik ámulatból a másikba esett, amikor nagyapja első házasságáról, majd egyéb érdekes, számára addig ismeretlen információkról értesült. „Boldog, lelki utazás volt számára az ősei felkutatását szolgáló látogatás. És talán már érezte, hogy közeleg az eltávozás” – vélekedett a lelkész.

A világ egyik legjobb balkezes pólósának tartott Benedek Tibor dédnagyapja sírját is felkereste az ócfalvi temetőben, sőt ellátogatott a kis falu 19. században épült református templomába is, ahol részt vett az istentiszteleten. Előtte a lelkipásztor segítségével felkereste a faluban élő rokonokat is. „Mi sem tudtuk pontosan, hogy kicsoda. A sportban a futballt még követem, de az úszósportokat már nem ismerem” – szabadkozott a lapnak Antal László ócfalvi vállalkozó.



A vízilabdázó tulajdonképpen a férfi feleségével állt rokonságban: kettejük nagyszülei testvérek voltak. A kiváló sportoló felmenőjének, Hodgyai Albertnek egyébként hat testvére volt, egyikük Kolozsváron hunyt el, más leszármazottak Gyergyószéken élnek. Antal László a Krónikának elmondta: a magyar férfi vízilabda-válogatott egykori szövetségi kapitánya kétszer járt náluk székelyföldi látogatása során, egyik alkalommal január 3-án, és beszélgetéseik során mindenre kíváncsi volt, ami a nagyapjával, felmenőivel, rokonságával kapcsolatos. „Megfontolt, gondolkodó férfi volt, a beszédmódján is látszott, hogy művelt, olvasott ember. Magáról nemigen beszélt, őt az kötötte le, ha mi meséltünk neki” – magyarázta. „Meglepődtünk, hogy ki is ő tulajdonképpen, erről nem beszélt nekünk. Mint ahogy azt sem gondoltuk róla, hogy súlyos beteg” – állapította meg.

A Székelyudvarhelyen élő Varga Péter Ákostól Benedek Tibor tavaly kért segítséget családja székely vonalának felkutatásához. „Jóisten ideküldte hozzám közel két hétre őt, és így módomban állt megismerni az egyik legnagyobb, akkor még élő magyar sportolót. 2019 advent első vasárnapján szépen fel volt díszítve az ünnepi asztal, amikor megérkezett. Beült 5 gyermekem mellé és közösen imádkoztunk. A nagyobbak énekelték neki az Adventi hírnököt. És közösen meggyújtottuk a gyertyákat” – idézte fel a decemberi látogatást a vízilabdázó vendéglátója, akivel addig nem ismerték egymást.



Varga mesélt neki Székelyföldről, székelyekről, történelemről; szerinte nagyon megtetszett Benedeknek Udvarhelyszék, a régió lakói, és sajnálattal mesélte, hogy eddig erre nem volt ideje. Látogatását visszahúzódva töltötte, kerülte a nyilvánosságot, arra kérve vendéglátóját, ne nagyon híresztelje ittlétét, mert kicsit pihenni szeretne, egyedül lenni. „Sok meccséről mesélt, olimpiáról rengeteget, olaszországi éveiről. Gyermekeiről. Csapattársairól. Egy nagyra becsült emberrel hozott össze a sors. Szerencsémre, rövid életének egy kis közös szakasza egy úton haladt az enyémmel. (…) Példakép voltál… nekem is” – írja bejegyzésében Varga Péter Ákos.



A szerénység mintaképe életének 48. évében, június 18-án elhunyt háromszoros olimpiai aranyérmes, világ- és Európa-bajnok vízilabdázó, a magyar férfiválogatott korábbi szövetségi kapitánya családfakutatása, székelyföldi látogatása minden bizonnyal összefügg mintegy két éve felfedezett súlyos betegségének előrehaladtával.



A kiváló játéktudása mellett vasakaratáról, szorgalmáról, munkabírásáról közismert Benedek Tiborra jellemző szerénységre vall ugyanakkor, hogy ősei felkutatása során nem az – őt méltán megillető – hírnevét helyezte előtérbe (2015-ben bekerült a vizes sportágak Hírességek Csarnokába), hanem felmenőiről, a többségében magyarok lakta vidékről, annak lakóiról érdeklődött. Székelyföld, Erdély büszke lehet arra, hogy ha csak szerény mértékben is, de ilyen nagyszerű embert tudhat a magáénak – zárta a cikket a lap.