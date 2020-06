Sport

Megdőlt a kerékpáros "Everest-mászás" rekordja

Az ausztrál Lachlan Morton megdöntötte a kerékpáros Everesting rekordját, amely során a lehető legrövidebb idő alatt kell megmászni a Mount Everest magasságának megfelelő 8848 méteres szintkülönbséget - számolt be a cyclingnews szakportál.



Az EF Education First 28 éves profija egy hete már megkísérelte megdönteni az amerikai Keegan Swenson 7:40:05 órás májusi csúcsát, ám akkor Morton a coloradói Rist Canyonnak az előzetesen rosszul dokumentált emelkedése miatt a szükségesnél kevesebbet, 8509 méternyit tekert felfelé.



Ezúttal az 1,6 kilométer hosszú, 11 százalékos átlagmeredekségű emelkedőt 47-szer kellett megmásznia, ám biztosra ment, és a lejtő aljára érve 48. alkalommal is nekivágott. Így 9113 méternyit szintkülönbséget teljesített, a világ - tengerszinttől számítva - legmagasabb hegyének, a Csomolungmának a magasságát pedig 7:29:57 óra alatt mászta meg kerékpárján.



Morton háromhetes körversenyen eddig egyszer indult: 2017-ben a Vuelta a Espanán szerepelt. Pályafutása eddigi legnagyobb sikere a utah-i körverseny megnyerése volt 2016-ban.