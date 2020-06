Tragikus baleset

150 métert zuhant, szörnyethalt a junior falmászó-világbajnok

Tragikus balesetben vesztette életét a franciák egyik legtehetségesebbnek tartott fiatal falmászója. A 16 éves Luce Duoady a barátaival mászott hétvégén a Saint-Pancrasse nevű falu közelében található Luisset sziklánál. A fiatal lány kicsúszott és 150 métert zuhant. Francia lapok beszámolói szerint Douady a két mászószakaszt összekötő átjáróban zuhant ki, egy olyan helyen, ahol még korlát is volt.



A baleset körülményeit a csendőrség vizsgálja.



Luce Douady-t hatalmas tehetségnek tartották, a boulder szakágban junior-világbajnokságot is nyert, sőt, már a felnőttekkel is felvette a versenyt.