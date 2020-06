Szex miatt lett pozitív a doppingtesztje egy női ökölvívónak

Virginia Fuchs azzal védekezett, hogy barátja fogyasztott olyan terméket, amely a tiltott listán szereplő anyagot tartalmaz. A 32 éves bokszolót februárban ellenőrizték és a vizsgálat kétszer is doppingszer használatát mutatta ki nála.



"Megállapítottuk, hogy nem történt szándékos doppingolás, vagy csalási kísérlet, ez hasonló eset, mintha valakinél szennyezett étellel kerül a szervezetébe tiltott szer" - nyilatkozott Travis Tygart, az USADA ügyvezetője.



"Óriási lecke volt ez számomra, de most már vége. Innentől teljes erővel a tokiói olimpiára készülök" - írta Twitter-bejegyzésében Fuchs, aki a 2018-as világbajnokságon bronzérmet nyert az 51 kilogrammos kategóriában.

I'm relieved that once USADA completed an extensive investigation, they found that my case was unique and therefore gave me a No Fault ruling, allowing me to return to competition. This has been a huge lesson for me and now that is over, I'm fully focused on preparing for Tokyo.