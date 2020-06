Sport

Az MLSZ összességében elégedett a klubokkal és a szurkolókkal

A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) összességében elégedett a klubok munkájával, és a szurkolók meghatározó többségének fegyelmezettségével is a koronavírus-járvány miatt bevezetett szigorú intézkedések kapcsán. 2020.06.06 01:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A szervezet pénteki közleményében ugyanakkor kiemelte, hogy egyes szurkolói csoportok figyelmen kívül hagyták a rendelet távolságtartásra vonatkozó előírását. Ezeket a rendőrségnek jogában áll szankcionálni, a hatóság intézkedhet akár a helyszínen az egyes személyekkel szemben, vagy megbüntetheti a szervező egyesületet, amelyet a kormányrendelet felelősként nevesít az előírások betartatása tekintetében. A rendőrség joga a mérkőzések megtartásának engedélyezése és minősítése, és ezen jogkörében lehetősége van a mérkőzés zárt kapus módon történő megtartásának elrendelésére is.



Az MLSZ közlemény külön kitért a szerdai Budapest Honvéd-Mezőkövesd Zsóry FC kupadöntőre is, amelyet a Puskás Arénában tízezer néző előtt nyertek a kispestiek, megszerezve ezzel történetük nyolcadik MK-sikerét. Az MLSZ jelezte, egy esetleges indokolt szankció a rendezőt, azaz a szövetséget sújtja, amit a szervezet tudomásul vesz. Az MLSZ szerint a folyamatos tesztelés mellett az egyik legnagyobb felelőtlenség és legkockázatosabb dolog a folyamatos teszteléssel figyelt játékosok és az egészségügyileg ellenőrizetlen szurkolók esetleges érintkezése. A szurkolók és játékosok közös gólöröme, mérkőzés utáni ünneplése, a pacsizás a jelenlegi különleges helyzetben kifejezetten kockázatos, felelőtlen és ezek miatt az MLSZ szabályai által tiltott. Azzal a sportszervezettel szemben, amelynek játékosai ezt a tilalmat megszegik, az MLSZ haladéktalanul fegyelmi eljárást indít.



Az MLSZ újságírói megkeresésre közölte, hogy a díjátadáson résztvevő Csányi Sándor elnök, és a kormányt képviselő Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter rendelkezett a 24-36 órás negatív teszteredménnyel, ahogy mindenki, aki a szigorú szabályokkal védett sportzónába belépett a mérkőzés ideje alatt.



Az MLSZ egyúttal köszönetet mondott a kluboknak a mérkőzések előkészítése és kiváló lebonyolításáért, jelezte, a szurkolók nagy többsége felelősen és együttműködően viselkedik a mérkőzéseken. A szövetség szerint a meghatározó többség követte az előírásokat a nézőtéren való elszórt ülésrend betartásában is, a korlátozott létszám mellett is - egyelőre Európában egyedülálló módon - igazi meccshangulat uralkodik a magyar mérkőzéseken, a játékosoknak, csapatoknak minden feltétel adott a jó játékhoz.



A szövetség egyúttal köszönetét fejezi ki az MTVA-nak, az M4 Sport munkatársainak, nemcsak az élőben közvetített mérkőzések számának emelése miatt, hanem azért is, mert a két hónapos versenyprogram minden részletéről való folyamatos tájékoztatással szolgálja ki a közönséget, egyben segíti a csapatok és a szövetség munkáját.

"Összegezve, az elmúlt két hétben lejátszott tizenhárom mérkőzés a távolságtartás fentebb írt kérdését kivéve minden szempontból pozitív eredményeket hozott. Az MLSZ a klubokkal szorosan együttműködve változatlan fegyelemmel, a játékosok és a szurkolók egészségére tekintettel folytatja a munkáját, és törekszik az eddigi pozitívumok megőrzésére." - zárul a közlemény.