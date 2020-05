Koronavírus

Globálisan 17 milliárd dollár visszaesés várható a sportszponzorációban

Egy adatközpontú sportmarketing cég előrejelzése szerint idén 37 százalékkal csökken világszerte a sportszponzoráció, ez összesen 17 milliárd dolláros visszaesést jelent 2019-hez képest. 2020.05.19 21:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az insidethegames.biz portál híradása alapján a Two Circles azt jósolja, hogy a tavalyi 46,1 milliárd után idén csupán 28,9 milliárd lesz a támogatás mértéke. A visszaesés a koronavírus-járvány következménye.



A pénzügyi szolgáltatók a vállalat szerint 45 százalékkal kevesebbet, mindössze 6,9 milliárdot költenek majd erre a területre azok után, hogy 2019-ben ez a szektor volt a legaktívabb 12,6 milliárddal, azaz az összes szponzoráció több mint negyedével.



Várhatóan az autóipar is jelentősen visszavesz a támogatás mértékéből, az 5,9 milliárd után az idei jóslat 2,7 milliárd, ami 55 százalékos csökkentést jelentene.



"A világjárvány miatt több új szponzori megállapodást befagyasztottak, a korábbi szerződéseket pedig felmondják, mert a támogatóknak is költségkímélő megoldásokat kell keresniük, vagy befejezik tevékenységüket" - írja a Two Circles.



A cég néhány nappal azután tette közzé jelentését, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) elismerte, egyes szponzorai az eredetileg vártnál később fizethetik csak ki az elfogadott összegeket, miután a pandémia következményeként a jövő évre kellett halasztani a nyári, tokiói játékokat.