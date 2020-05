Koronavírus-járvány

Október helyett decemberben rendezik a kick-box Európa-bajnokságot

A Nemzeti Versenysport Szövetség vasárnapi tájékoztatása szerint a kontinensviadalra december 5. és 13. között kerül sor az eredeti helyszínen, a törökországi Antalyában.



A sportág európai szervezetének magyar elnöke, Király István megbeszéléseket folytatott a végrehajtó bizottság tagjaival, a nemzetközi szövetséggel, a nemzeti szövetségek vezetőivel és a rendező ország képviselőivel a kialakult helyzetről. A tárgyalásokat követően döntöttek az új időpontról.



Király reményét fejezte ki, hogy a koronavírus-járvány az év végére lehetővé teszi, hogy a korábbiakhoz hasonló indulói létszámú és színvonalú versenyt rendezhessenek meg.



"Egyelőre nem látni pontosan, hogy melyik ország mikor nyitja meg a határait, sőt azt sem, hogy a versenyzők mikor tudnak egyáltalán elkezdeni edzeni. Decemberre normalizálódhatnak annyira a körülmények, hogy talán mindenki el tud majd jönni" - hangsúlyozta.



Hozzátette, a török szervezők és az ország sportvezetése is rugalmasan viszonyult a módosításhoz.



A WAKO Europe magyar elnöke pozitív üzenetnek nevezte a sportág számára, hogy nem marad el az idei Európa-bajnokság, és hogy sikerült konkrét időpontot is kijelölni. Hangsúlyozta: a továbbiakban is követik a vírushelyzet alakulását, és fokozott figyelmet fordítanak a járványügyi előírások maradéktalan betartására.