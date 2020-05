Koronavírus

Menjenek dolgozni, vagy kérjenek munkanélküli segélyt - javasolta a klubvezető a focistáknak

Az NB I kivételével az összes hazai futballbajnokságot befejezettnek nyilvánította az MLSZ, úgyhogy az NB II-ben és az NB III-ban sem rendeznek több meccset a szezonban. 2020.05.06 17:32 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Szerződést bont futballistáival a harmadosztályú Veszprém futballcsapata - írta meg a vehir. Az NB III.-as bajnokságot hétfő esti határozatával fújta le a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) elnöksége, a veszprémiek a Nyugati csoport kilencedik helyén állnak, és egyáltalán nem biztos, hogy jövőre is be tudnak nevezni ebbe a ligába.



Már eddig is nagyarányú fizetéscsökkentést hajtottak végre, de a túléléshez ez sem biztos, hogy elég lesz.



"Hiába van élő szerződésünk a játékosainkkal június végéig, azokat kénytelenek leszünk felbontani velük a napokban. Azt javasoltam a labdarúgóinknak, hogy akik tehetik, menjenek el dolgozni, illetve vegyenek igénybe munkanélküli segélyt" - mondta a lapnak Szabó Péter, a klub ügyvezetője.



A Veszprém a 90-es évek elején még az élvonalban szerepelt.