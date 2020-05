Sport

Május 23-án folytatódik a magyar labdarúgóidény

A tervek szerint május 23-án a Magyar Kupa elődöntőjének első mérkőzéseivel folytatódik a hazai labdarúgóidény, az OTP Bank Liga pedig május 30-án a 26. fordulóval kezdődhet újra. 2020.05.04 19:59 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A magyar szövetség (MLSZ) honlapjának hétfői beszámolója szerint a bajnokságban a Ferencváros két korábban elmaradt bajnokiját a Magyar Kupa-elődöntőkkel azonos időszakban játsszák le.



A kupaelődöntő visszavágóit május 27-én rendezik, a fináléra pedig június 2-án kerülhet sor. A bajnokságot a tervek szerint június végéig kell befejezni, egy csapat két mérkőzése között legalább három napnak kell eltelnie.



A férfi NB I március közepén, a 25. forduló után szakadt félbe, ám a címvédő és listavezető FTC-nek a Debrecen és az Újpest elleni találkozóit is pótolnia kell.



A női NB I-ben csak a Bajnokok Ligája-indulás eldöntéséhez szükséges mérkőzéseket rendezik meg. A 13. fordulóból elmaradt MTK Hungária-DVTK összecsapás pótlása után kialakul a liga záró táblázata, amelynek első két helyezettje két győzelemig tartó páros mérkőzésen dönti el egymás között a BL-indulás jogát. A bajnokság hivatalos végeredmény nélkül zárul le, nem lesz bajnok, sem végső helyezettek, illetve kiesők. A következő idényben a mostani mezőny tagjai lesznek jogosultak az NB I-es nevezésre.



A férfi nagypályás bajnokságok közül az NB II és NB III esetében - a kiírás elveit követve - a félbemaradt idény záró táblázata alapján jelölik ki a feljutókat és kiesőket, valamint a megyei első osztályokból a feljutókat az NB III-ba. Ennek értelmében a másodosztályból az MTK Budapest és a Budafoki MTE jutott fel az élvonalba. Kiesett a Tiszakécske és a Vác, a Balmazújvárost pedig már korábban kizárták.



Az MLSZ orvosi bizottsága részletes egészségügyi és vizsgálati protokollt dolgozott ki. Ennek értelmében a kezdeti, átfogó orvosi ellenőrzést követően a csapatoknál hetente kétszer, illetve minden mérkőzés előtt koronavírus-tesztet kell a játékosokon és minden velük érintkező személyen elvégezni. A pozitív tesztet produkálókat el kell különíteni az egészséges játékosoktól, és a többiek egy soron kívüli teszt elvégzése, illetve negatív eredménye után folytathatják a sporttevékenységet.



A kormányrendelet alapján a zárt kapus mérkőzéseken maximum 500 személy tartózkodhat a stadion teljes területén, de az egészségügyi kockázatok minimalizálása érdekében a kluboknak a belépők létszámát a lehető legkisebbre kell csökkenteniük. A stadionon belül a játékteret az öltözőkkel szigorúan el kell különíteni a nézőtéri területtől. A sportzónába csak olyanok léphetnek be, akik közvetlenül a mérkőzés előtt negatív tesztet produkáltak.



A nézőtéri zónába a média munkatársai, stadion-üzemeltetők, nélkülözhetetlen kiszolgáló-személyzet, valamint a klubvezetők és szponzorok képviselői lephetnek be. Nekik nem kötelező a teszt, de nyilatkozniuk kell a tünetmentességről, és szigorúan be kell tartaniuk az általános előírásokat a stadion területén.



Az MLSZ a bajnokságok újraindítását megelőzően kikérte az Országos Tisztifőorvos és az Operatív Törzs álláspontját a megfelelő védekezés kapcsán.

A koronavírus-járvány közepette a tömeges érintkezés továbbra is komoly veszély, ezért a futsal és a szabadtéri amatőr, valamint utánpótlás-bajnokságok idényét, valamint minden további országos és megyei bajnokságot, kupát és grassroots tornát lezártak. Több mérkőzést nem játszanak a csapatok. A tabellák jelenlegi állapotukban rögzülnek, és nincs hivatalos végeredmény, nincsenek helyezettek, nincs végeredmény alapján feljutó és kieső, a csapatok nem kapnak érmet és oklevelet.