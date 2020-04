Koronavírus

Hat hete önkéntes karanténban a két magyar asztaliteniszező

Március közepe óta önkéntes karanténban van Nyírbátorban a magyar férfi asztalitenisz-válogatott két alapembere, Szudi Ádám és Majoros Bence. 2020.04.29 09:36 MTI

A két játékos Németországból hazatérve döntött úgy, hogy együtt vonul karanténba. A minden igényt kielégítő helyi pingpongcentrumban laknak és edzenek, ahová most kettőjükön kívül más nem léphet be.



"Az elején furcsa volt, hogy mindennap egymással játszunk, de már ezt is megszoktuk" - mondta a magyar szövetség honlapjának Szudi Ádám. "Próbáljuk ezt az időszakot arra felhasználni, hogy fejlődjünk, és ne csak a szinten tartás legyen a cél. Törekszünk arra, hogy hetente háromszor-négyszer napi kétszer eddzünk, mellette pedig kondizunk. Korábban is sokat játszottunk együtt, de az utóbbi hetekben még inkább megszoktuk egymás ritmusát, egymás labdáit, így sokszor ütjük asztalra a labdát, ami edzés szempontjából hasznos, így könnyebb fejlődni."



Hozzátette, szerinte Európa szerte nagyon kevesen vannak, akik ilyen körülmények között tudnak edzeni, mint ők, tehát próbálnak ebből a helyzetből előnyt kovácsolni.



Az SPG Walter Wels játékosa zárta a legjobb egyéni mutatóval az osztrák Bundesliga első osztályának csonka idényét, amely a járványhelyzet miatt félbeszakadt, és már nem is folytatódik.



"Nagyon örülök, hogy sikerült ilyen jól zárnom, de maradt bennem egy pici tüske, mert Frane Kojic, a horvát csapattársam a második helyen állt a ranglistán, tehát mindketten nagyon jó szezont futottunk, és úgy gondolom, hogy bennünk lehetett volna egy bajnoki cím" - fogalmazott.



"Már lassan a hatodik hete vagyunk itt, az utóbbi három-négy évben szerintem összesen nem voltam Nyírbátorban ennyit" - mondta Majoros Bence, akinek a nyírségi kisváros az otthona. "Maga a tudat, hogy itthon vagyok, az pozitív, még akkor is, ha az időnk szinte teljes egészét a csarnokban töltjük. Az nem újdonság, hogy Ádámmal össze vagyunk zárva, hiszen Ochsenhausenben egy lakásban lakunk, Dortmundban két évet játszottunk együtt, és a válogatott események alatt is egy szobában vagyunk, szóval megszoktuk már egymás bioritmusát, habitusát és szokásait."



A járványhelyzet alatt Aranyosi Péter helyett Muskó Péter lett a férfi válogatott szövetségi kapitánya. A két játékos egyetért abban, hogy ez kissé szerencsétlen szituációt eredményezett.



"Nem jó, hogy amióta megtörtént a váltás, azóta Aranyosi Péterrel és Muskó Péterrel sem tudtunk személyesen találkozni" - mondta Majoros, aki edzőtársával együtt telefonon, illetve az internet segítségével tartja a kapcsolatot a szakmai stábbal. "Ha minden visszaáll a normál kerékvágásba, akkor nyilván találkozunk majd Aranyosi Petivel, és megünnepeljük a közösen töltött időszakot és az együtt végzett munkát."



Április elején jelentették be, hogy Aranyosi Péter öt év után távozik posztjáról, Szudi és Majoros is az ő irányítása alatt vált a válogatott alapemberévé.