Járvány

Magyar Úszó Szövetség: kilenc pozitív koronavírus-teszt

Kedd estig kilenc személy esetében mutattak pozitív eredményt az elvégzett koronavírus-tesztek - közölte a Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) azok után, hogy a nap folyamán Kapás Boglárka és Kozma Dominik is bejelentette: megfertőződött.



A MÚSZ az MTI-hez eljuttatott közleményében jelezte, a sportág speciális igényeit szem előtt tartva az elmúlt időszakban igyekezett megoldást találni arra, hogy a válogatott versenyzők továbbra is medencés edzéseket végezhessenek. Mint írják, az uszodák üzemeltetőivel - elsősorban a Nemzeti Sportközpontok vezetőivel - és az állami sportvezetéssel abban állapodott meg a MÚSZ, hogy a külföldi edzőtáborokban készülők közül csak azok állhatnak edzésbe, akik átestek két koronavírus-teszten, és a három nap különbséggel elvégzett tesztek egyaránt negatív eredményt hoztak, valamint hazatérésüket követően 14 napot karanténban töltöttek. A korábban is Magyarországon tréningezőknél egy negatív teszt volt az előírás. Hozzátették: a MÚSZ a mintavételhez egy magánszolgáltatót vett igénybe, míg a teszteket államilag akkreditált laborokban dolgozták fel - az eljárás teljes költségét a szövetség saját forrásaiból fedezte.



"A tesztelésen részt vett a válogatott keret valamennyi tagja, illetve a válogatott mellett dolgozó szakemberek (edzők, gyúrók) is. A szövetségbe folyamatosan érkeznek az eredmények, melyek kedd estig kilenc személy esetében mutattak pozitív eredményt. Ők valamennyien külföldi edzőtáborokban jártak, melyeket követően 14 napra karanténba vonultak, azaz hazatérésük óta egyikük sem vett részt edzéseken" - olvasható a közleményben.



Kapás Boglárka és Kozma Dominik után a junior vb-második Horváth Dávid Instagram-oldalán, míg a vb-harmadik Bohus Richárd a Nemzeti Sportnak adott nyilatkozatásban ismerte el, hogy megfertőződött a koronavírussal.



A MÚSZ hangsúlyozza: teljes mértékben együttműködik az egészségügyi szervezetekkel, és kizárólag azon úszóinak teszi lehetővé a medencés edzések elkezdését, akik esetében kizárható a fertőzés - azaz az egy vagy két negatív teszt mellett az is, hogy bármilyen formában érintkeztek fertőzött társaikkal akár a karantén kezdete előtt, akár annak letelte után. A zárt edzőtáborok során az úszók folyamatos orvosi felügyelet alatt dolgoznak majd, és rendszeresen részt vesznek egészségügyi vizsgálatokon - írják.



"A fertőzöttektől kapott információk alapján egyelőre egyikük sem igényel különleges orvosi ellátást, ugyanakkor az állami járványügyi hatóságok már felvették velük a kapcsolatot. Amennyiben bármelyikük kezelésre szorulna, úgy rájuk is a jelenleg érvényben lévő országos egészségügyi protokoll szabályai vonatkoznak" - közölte a MÚSZ.