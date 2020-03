Járvány

Koronavírus - Újabb halasztások itthon és külföldön

A Magyar Jégkorong Szövetség pénteken úgy határozott, hogy valamennyi - utánpótlás, női és amatőr - bajnokság további mérkőzéseit azonnali hatállyal törli, illetve nem javasolja a csoportos edzések megtartását, helyette egyéni edzéstervek összeállítását tanácsolja. A nemzetközi szövetség (IIHF) döntése értelmében elmaradnak az U18-as világbajnokságok, köztük a magyar érdekeltségű divízió I/A torna, amit az olaszországi Asiagóban rendeztek volna.



A Magyar Röplabda Szövetség pénteki döntése értelmében április 3-ig minden mérkőzést elhalasztanak a sportágban. A döntés minden felnőtt és korosztályos bajnoki és kupamérkőzésre vonatkozik.



Az Újpesti Torna Egyletnél Őze István klubigazgató úgy döntött, hogy hétfőtől az egyesület valamennyi létesítménye bezár, csoportos edzéseket határozatlan ideig egyetlen szakosztályban és korcsoportban sem tartanak.



A Román Kézilabda Szövetség (FRH) pénteken közölte, hogy valamennyi bajnokságot felfüggesztenek a hónap végéig, így sem a női, sem a férfi bajnokság, valamint az ifjúsági és gyerekbajnokságok sem folytatódhatnak március 31-ig. Közölték azt is, hogy a román felnőtt női kézilabda-válogatottnak a Lengyelországgal szembeni dán-norvég közös rendezésű év végi Európa-bajnokság selejtező összecsapásait egy későbbi dátumra halasztották a lengyel szakszövetséggel folytatott egyeztetések nyomán, így a két mérkőzésre várhatóan június elején kerül sor.



A Formula E két hónapra szóló szünetet jelentett be, miután egyeztetett erről a Nemzetközi Automobil Szövetséggel (FIA). Ennek eredményeként nem lesz verseny Párizsban, Rómában, a kínai Sanyában, valamint Jakartában. A Formula E irányítói azt remélik, hogy a sorozat júniusban, vagy júliusban folytatódhat.



Elmarad a tokiói olimpia versenyuszodájának átadóünnepsége, amelyet jövő vasárnap tartottak volna.



A Spanyol Labdarúgó Szövetség (RFEF) azt javasolta a kluboknak, hogy függesszék fel a közös edzéseket, a játékosokat pedig felkérték, hogy kövessék a hatóságok utasításait. Az RFEF azt tanácsolta a csapatoknak, hogy készítsenek egyéni edzésterveket, ezzel elősegíthetik, hogy a játékosok szigorúan betarthassák az egészségügyi és kormányzati irányelveket.



A Skót Labdarúgó Szövetség határozatlan ideig felfüggesztette a bajnokság összes osztályát.



A Nemzetközi Asztalitenisz Szövetség április végéig minden tornát lemondott és a jövő héten közli, hogy mi lesz a sorsa a májusra kiírt hongkongi és kínai versenyeknek. A március végére tervezett puszani csapat-világbajnokságot már korábban elhalasztották.



Az év első úgynevezett major golfversenyének szervezői is a halasztás mellett döntöttek. A Mastersre az egyesült államokbeli Augustában került volna sor április 9-12-én.



Marty Walsh polgármester bejelentése szerint szeptember 14-re halasztották az eredetileg április 20-ra kiírt Boston Marathont.