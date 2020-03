Labdarúgás

EURO-2020 - Rossi kihirdette az M4 Sport keretét

A "keretet" Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya hirdette ki szerdán.



A közszolgálati sportcsatorna kommentátori stábjában Hajdú B. István, Knézy Jenő, Lukács Viktor, Varga Ákos és Ujvári Máté kapott helyet. Ők Budapest mellett Londonból, Bakuból, Koppenhágából, Amszterdamból, Dublinból, Münchenből, Rómából, Szentpétervárról, Bukarestből, Glasgow-ból és Bilbaóból közvetítik a kontinensviadal mérkőzéseit.



Lukács Viktor 2019-ben Junior Prima díjat nyert, 2018-ban a világbajnokságról is közvetített. Knézy Jenő rutinos kommentátornak számít, a harmadik Eb-jére készül, többek között az angol-horvát rangadót is ő közvetíti majd.



Hajdú B. István már a 2016-os Európa-bajnokságon is ott volt, most többek között övé lesz a nyitómérkőzés, illetve a torna egyik legnagyobb rangadója, a Portugália-Franciaország találkozó, amelyet a Puskás Arénában játszanak.



Varga Ákosnak biztosan emlékezetes lesz a 2020-as év, hiszen élete első Eb-jére és olimpiájára készül. Ujvári Máté pedig világutazónak számít, a Forma-1-es versenyhétvégéken szerzett rutint, és a labdarúgás közel áll hozzá, utánpótlás válogatott is volt.



Az idei Európa-bajnokságot június 12. és július 12. között rendezik 12 városban.