Újabb világrekordot döntött a 20 éves rúdugró-sztár - videó

A mindössze 20 éves Armand Duplantis világrekordja egy hétig élt rúdugrásban: a sportág rocksztárja ugyanis glasgow-i fedettpályás Grand Prix versenyen egy centivel javította saját csúcsát szombat délután.



Az új világcsúcs így már 618 centiméter, több szakértő is arról beszélt a közelmúltban, hogy a rúdugrás új generációjának képviselői akár 650 centi közelébe is felvihetik ezt a számot. Ezt támasztja alá az is, hogy Duplantis mennyire könnyeden, szinte művészien csinálta meg a 618 centit a szombati versenyen, a közeli felvételen látható ez igazán jól.



A rúdugrás új világcsúcstartója, Armand Duplantis háromévesen, partvisnyéllel, a nappalijukban kezdte a sportot. Apja rúdugrópályát épített neki a kertjükben, az amerikai születésű, de svéd színekben versenyző Duplantis pedig végigvert mindenkit a korosztályában, mindent megnyert, majd 18 évesen Európa-bajnok lett Berlinben, tavaly pedig második helyen végzett a dohai vb-n.

What are we witnessing here?? Duplantis goes over 6.18m for a new PV World Record in Glasgow. How much did he clear this by??! pic.twitter.com/bpgJzq1zoE