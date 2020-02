Labdarúgás

Metrószerelvényeken látható kiállítás a Fradi-MTK örökrangadókról

A Ferencváros-MTK labdarúgó örökrangadók 119 éves történetéről nyílt pénteken MetróArt kiállítás, amelynek 36 tablója egy hónapon keresztül látható az M2-es, az M3-as és az M4-es vonal szerelvényein. 2020.02.15 01:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A tárlatot bemutató pénteki sajtótájékoztatón Kirschner Péter, a kiállítást szervező Magyar Zsidó Kulturális Egyesület elnöke elmondta: 2014-ben, a holokauszt 70. évfordulója kapcsán számtalan ötlet merült fel arról, milyen sokféle módon lehet bemutatni azt, hogy a zsidóság hosszú évtizedeken keresztül járult hozzá a gazdasághoz, a kultúrához vagy a sporthoz.



Szegedi Péter sporttörténész arra hívta fel a figyelmet, hogy az FTC és az MTK vetélkedése az egész magyar futballkultúráról is szól, és messze túlmutat a labdarúgáson.



"Az 1910-es években a magyar labdarúgás a világ futballjának centruma is lett, klubszinten az FTC és az MTK gyorsan kiemelkedett a többi közül, velük nagyobb tömegek tudtak azonosulni" - fogalmazott Szegedi, aki hozzátette: bár az MTK ugyan sosem volt deklaráltan zsidó klub, a zsidóság számára jó azonosulási lehetőséget jelentett, míg Ferencváros munkáskerületnek számított, ezért a kisemberek csapatának tartották.



A sporttörténész - aki a tablók szövegeit Dénes Tamás sportújságíróval együtt írta - emlékeztetett rá, hogy az örökrangadó kifejezés 1933-ban született meg, amikor az Újpest felemelkedésével megszűnt a két klub egyeduralma, de a későbbiekben is meghatározó szerepet játszottak a magyar labdarúgásban. Szegedi Péter ismertette, hogy a Fradi Múzeumtól és a Magyar Olimpiai és Sportmúzeumtól kapott fotókat különféle tematika köré rendezték, a kiállítás keretében bemutatják az örökrangadó helyszíneit, a legemlékezetesebb párharcokat, a két csapat által játszott kupadöntőket, valamint azokat a játékosokat és edzőket, akik mindkét klubban megfordultak.



Orosz Pál, az FTC Labdarúgó Zrt. vezérigazgatója azt emelte ki, hogy 1903 és 1921 között minden magyar bajnokságot a két csapat valamelyike nyerte meg, illetve azt is elárulta, hogy az angolszász derbi kifejezés magyarosítására 1931-ben pályázatot írtak ki, és egy salgótarjáni fodrászsegéd ötletére választották a rangadót.



Deutsch Tamás, az MTK Budapest elnöke hangsúlyozta, hogy a Fradi és az MTK a magyar labdarúgás két legeredményesebb, és legmeghatározóbb klubja, hiszen együtt 53 bajnoki címet szereztek, az FTC 30-at, az MTK 23-at.



"Azért időzítettük mostanra a kiállítást, mert 2020 az európai labdarúgás ünnepe, és egyben a magyaré is, mert először leszünk házigazdái az eseménynek. A kiállítással erre is szeretnénk készülni" - jelentette ki Deutsch, aki reményét fejezte ki, hogy a kék-fehér klub tavasszal sikerrel veszi az NB II megpróbáltatásait, így a 2020/21-es idényben újra lesz majd örökrangadó.



Amint elhangzott, a Fradi-MTK örökrangadók tárlat megnyitását azért időzítették február 14-re, mert 18 éve ezen a napon hunyt el az MTK Budapest stadionjának névadója, Hidegkuti Nándor.