Birkózó Eb - Lőrincz Viktor is ezüstérmes

Lévai Zoltán (77 kg) után a kötöttfogásúak 87 kilogrammos kategóriájában szereplő Lőrincz Viktor is ezüstérmet nyert a római birkózó Európa-bajnokság keddi versenynapján. 2020.02.12 06:30 MTI

A tavalyi világbajnokságon második és ezzel olimpiai kvótás magyar sportoló egyértelmű esélyesként érkezett az olasz fővárosba, és hétfőn ennek megfelelően menetelt a döntőig. Olasz, litván és azeri riválisát is könnyedén, egyértelmű fölénnyel verte, és a papírforma a keddi fináléban is az ő sikerét ígérte.



A tavalyi vb-hez hasonlóan ukrán-magyar párharc folyt az aranyáért, ám ezúttal nem Zsan Belenyuk volt érdekelt, hanem a kétszeres U23-as világbajnok Szemen Novikov, aki a négy között egy utolsó másodperces akcióval győzte le az orosz Alekszandr Komarovot.



A döntő eleje a várt kemény állóharcot hozta, amelyben Lőrincz talán mindenkinél jobbnak számít a súlycsoportban, és Novikovval szemben is fölényben volt. Közel másfél perc után menetrendszerűen jött az intés, amelyet a mutatott teljesítménynek megfelelően az ukrán kapott (1-0).



A parterhelyzetben Lőrincz mindenkin csinált eddig akciót az Eb-n, és úgy tűnt, a döntőben sem történik ez másként. A BHSE sportolója derékrafogás után jónak tűnő pörgetésbe kezdett, ám nem volt elég szoros a fogása és Novikov szépen visszafogott belőle, amivel egyenlített (1-1).



Az eredmény Novikovnak kedvezett, ám lehetett bízni Lőrincz elnyűhetetlen állóképességében. A bírók a második szakaszban 40 másodperc után, éppen a magyar biztató kibillentési kísérletét követően megintették Lőrinczet (1-2), aki így már ponthátrányban is volt, ám ez a helyzetén semmit sem változtatott, egy szerzett pont ugyanis már neki kedvezett volna.



Lőrincznek több mint másfél perce volt a pont megszerzésére, ám kapkodóvá vált, egyik elhamarkodott akciót indította a másik után, Novikov pedig ezeket szépen megkontrázta. Az ukrán kitolta, mögé került és pörgetett is, így végül fölényesen, 7-1-re győzött.



A 29 éves ceglédi születésű birkózó karrierje harmadik Eb-érmét szerezte meg kedden a 2012-es bronz és a 2017-es arany után.



Az első éremosztó napot két ezüsttel és egy bronzzal zárta a magyar csapat: Lőrinczhez hasonlóan Lévai Zoltán (77 kg) is második lett, míg Torba Erik (63 kg) a harmadik helyen zárt.