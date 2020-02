Siker

Rövidpályás gyorskorcsolya vk - Liu Shaolin ezüstérmével vk-győztes 500 méteren

Liu Shaolin Sándor 500 méteren ezüst-, míg Krueger John-Henry 1500 méteren bronzérmet nyert vasárnap a rövidpályás gyorskorcsolyázók világkupa-sorozatának drezdai állomásán, melyen egy nappal korábban a vegyesváltó arany-, míg Liu Shaolin 1000 méteren ezüstérmes volt.



A sprintszámban a váltóval olimpiai bajnok, idősebbik Liu fivér magabiztosan menetelt a fináléig, ahol a kettes pályáról rajtolhatott, pozícióját pedig meg is tudta őrizni. Az egyik egyenesben aztán belülről Hvang Tae Hon elé került, de a dél-koreai a kanyarhoz érve "ráhúzott", az ütközés után ugyan mindketten talpon maradtak, de lendületet vesztettek, így mindkét kanadai, Steven Dubois és Cedric Blais is megelőzte őket. Az utolsó körben utóbbi elesett, a dél-koreai pedig visszaelőzte az FTC gyorskorcsolyázóját, aki így harmadikként haladt át a célvonalon, de mivel Hvangot szabálytalansága miatt a zsűri kizárta, így Liu Shaolin másodikként zárt. A pénteki selejtezőben kiesett Oláh Bence 29., míg Varnyú Alex 43. lett.



A szám magyar Európa-bajnoka ezüstérmével olyannyira megerősítette vezető helyét a táv vk-pontversenyében, hogy a sorozat jövő heti utolsó, dordrechti állomásának eredményeitől függetlenül megnyerte azt. A 24 éves Liu Shaolin a sprintszámban mind a hét versenyen indult, ebből hatszor döntős volt, háromszor győzött és kétszer második lett, így több mint 20 ezer ponttal vezeti a rangsort, miközben egy győzelemért 10 ezer pont jár, és már csak egy verseny van hátra. Az 500 méter 2016-os világbajnoka pályafutása során másodszor nyerte meg egy szám világkupáját, miután 2018-ban 1000 méteren diadalmaskodott. A magyarok sorozatban negyedszer adnak vk-győztest: 2017-ben Liu Shaoang 1000 méteren, míg tavaly a férfi váltó nyerte meg a pontversenyt.



A nők sprintszámában Jászapáti Petra kisdöntőbe menetelt, ráadásul ott a legkedvezőbb, belső pályáról rajtolhatott. A startot viszont jobban kapta el a szám lengyel vk-címvédője, Natalia Maliszewska, aki így élre állt, később pedig a kínai Csü Csun-jü is elment mellette, így a 21 éves szegedi versenyző futamában a harmadik, összességében pedig a hetedik helyen zárt. Kónya Zsófia a selejtezőben búcsúzva 22. lett. A fináléban az a kanadai Kim Boutin diadalmaskodott, aki ebben a szezonban mind az öt 500 méteres versenyét megnyerte.



Az amerikai születésű Krueger John-Henry rögtön az első vk-viadalán letette a névjegyét magyar színekben, ugyanis a szombati vegyesváltóban aratott diadal után ezúttal egyéniben is érmet szerzett. Az 1500 méteres fináléban a hajrához érve az ötödik helyen korcsolyázott, de a bronzéremért csatázó dél-koreai Li Dzsune Szeo összeakadt az orosz Gyenyisz Ajrapetjannal, így mindketten kisodródtak, az amerikai színekben olimpiai ezüstérmes magyar pedig kihasználta az alkalmat, és a harmadik helyre tört fel. A pénteki selejtezőben kiesett bátyja, Krueger Cole 29. lett. A győzelmet a szombaton 1000 méteren is első dél-koreai Park Dzsi Von szerezte meg.

A nők leghosszabb távján a magyarok közül Bácskai Sára Luca szerepelt a legjobban, aki a kisdöntőig jutott, ám ott a hajrában elesett, így végül a 14. helyen zárt, míg az ausztrál születésű Lockett Deanna az elődöntőben búcsúzva 18., a pénteki selejtezőben kiesett Sziliczei-Német Rebeka pedig 23. lett. A döntőt a szám holland Európa-bajnoka, Suzanne Schulting nyerte.



A nők 3000 méteres váltóját Hollandia, a férfiak 5000 méteres stafétáját a Koreai Köztársaság nyerte. Utóbbiban az olimpiai bajnok, vk-címvédő és világcsúcstartó magyar négyes a kisdöntőben volt érdekelt Liu Shaolint nélkülözve, s az Oláh, Varnyú és a Krueger fivérek alkotta kvartett második lett a belgák mögött, ami összességében a hatodik helyet jelentette. A magyar női staféta a pénteki negyeddöntőben búcsúzva tizedikként zárt.



A vk-sorozat jövő héten Dordrechtben, míg a szezon a márciusi, szöuli világbajnoksággal zárul.