Jakubovics Dalma karate Európa-bajnok lett Budapesten

A Budapesten zajló kadet, junior és U21-es karate Európa-bajnokságon a nyitónapi két magyar érmet követően újabb két magyar dobogóst ünnepelhettek a BOK Sportcsarnokba szép számban kilátogatott magyar szurkolók. A formagyakorlatban elért sikerek után szombaton küzdelemben bizonyítottak a hazai fiatalok: a juniorok (16-17 évesek) versenyei során Jakubovics Dalma arany-, Dvorák Ádám pedig bronzérmet nyert. 2020.02.08 18:10 ma.hu

Jakubovics Dalma a junior lányok 48 kg-os súlycsoportjában négy győzelemmel – sorrendben szerb, ciprusi, görög és osztrák ellenfelét felülmúlva – jutott a döntőbe. A fináléban a török Balik volt az ellenfél, aki ellen a magyar fiatal fantasztikus teljesítménnyel 4-0-ra diadalmaskodott.



"Nagyon boldog vagyok, és örülök, hogy ilyen sok magyar kijött a versenyre, borzasztóan sokat jelentett a szurkolásuk. Úgy érzem, hogy a döntő volt a legmagabiztosabb győzelmem, addigra jól fel tudtam pörögni. Előtte nagyon izgultam, de amikor a tatamira léptem, próbáltam csak a meccsre koncentrálni. A győzelemnek a szurkolás mellett az volt még a kulcsa, hogy elhittem, hogy képes vagyok nyerni" – nyilatkozta az újdonsült Európa-bajnok.



A junior fiúk +76 kg-os súlycsoportjában Dvorák Ádám walesi és albán vetélytársán túljutva a nyolc között kikapott egy román versenyzőtől. A vigaszágon aztán Dvorák javított, előbb jobbnak bizonyult cseh riválisánál, majd a harmadik helyért 1-0-ra győzött a francia Houllich ellen is, ezzel megszerezte a magyar válogatott harmadik bronzérmét az Eb-n.



Közel állt az éremhez csapat formagyakorlatban mindkét magyar együttes is. A Bán Dominik, Csicsay Gergely és Mérő Bálint összeállítású fiú csapat és a Kiss Zsófia, Kovács Dominika és Tóth Vanda alkotta lány hármas is eljutott a bronzmérkőzésig, ám végül mindkét együttesünk ötödik lett.



A hazai rendezésű korosztályos Európa-bajnokság vasárnapi zárónapján az U21-esek küzdelmeit rendezik meg.