Australian Open - Fucsovics szettelőnyről kikapott Federertől

Fucsovics Márton szettelőnyről kikapott a 20-szoros Grand Slam-győztes Roger Federertől a melbourne-i ausztrál nyílt teniszbajnokság vasárnapi nyolcaddöntőjében.



A 27 éves magyar - aki 67. a világranglistán - előzőleg kétszer találkozott a svájci sztárral, s mindkétszer kikapott: 2018-ban az Australian Open nyolcaddöntőjében 6:4, 7:6, 6:2-re, míg tavaly a dubaji torna negyeddöntőjében 7:6, 6:4-re.



A Rod Laver Arena zsúfolt lelátói előtt a magyar Davis Kupa-válogatott vezére álomszerűen kezdett, fantasztikus ütésekkel lepte meg 38 éves ellenfelét, frissen mozgott, és a hosszabb labdamenetekben is alig rontott. Az MTK játékosa 3:3-nál elvette Federer adogatását, majd a sajátjait magabiztosan hozva 36 perc alatt szettelőnybe került - harmadik találkozójukon első játszmáját nyerte a minden idők legjobbjának tartott svájci ellen.



A folytatásban a hatszoros melbourne-i bajnok magasabb fokozatra kapcsolt, míg a sokszor kiszolgáltatott helyzetbe kerülő Fucsovics egyre többet hibázott, így Federer - aki 100 győztes meccsnél tartott az Australian Openen - 26 perc alatt kiegyenlített.



A harmadik felvonásban sem csökkent a volt világelső lendülete, rögtön brékelte a nyíregyházi teniszezőt, és nemsokára már sorozatban hét megnyert gémnél tartott. Federer 4:1-nél elvesztette a szerváját, csakhogy rögtön elvette Fucsovicsét, és lezárta a játszmát, melyben négy bréklabdát hárított.

Bő másfél óra elteltével jöhetett a negyedik felvonás, ebben a nyíregyházi teniszezőnek továbbra is balszerencséje volt a kétséges pontoknál, a kétszer is brékelő svájci pedig ekkor már nem engedte ki a kezéből a meccset, amely 2 óra 11 percig tartott.



Federer 57. Grand Slam-negyeddöntőjére készülhet az amerikai Tennys Sandgren ellen, míg Fucsovicsot vigasztalhatja, hogy várhatóan az 54. helyre jön fel az ATP-rangsorban.



"Márton nagyszerűen kezdett, remekül ütött az alapvonalról, én pedig nehezen találtam meg a játékomat a hűvös időben" - értékelt a pályán Federer. "A második szettben jobban variáltam a játékot, és végül sikerült fordítanom" - tette hozzá.







"Az öltözőben egy kicsit letört voltam, örülök, hogy nyertem egy szettet, de nem vagyok elégedett a játékommal" - nyilatkozta Fucsovics Márton a Tennis love and game oldalnak. "A második szettben Roger elkezdett jobban játszani, de ekkor már nem működött a szervám, amire eddig az egész versenyen tudtam támaszkodni. A két évvel ezelőtti meccshez képest lazábban mentem fel a pályára, meg akartam verni Federert, és az első szett után még inkább elhittem, hogy képes vagyok erre."



A magyar éljátékos elárulta, első esti Grand Slam-mérkőzésén nagyon bosszantó volt, hogy sokszor millimétereken múlt egy-egy elvesztett pont.



"Összességében jó hetet zártam, pozitív évkezdeten vagyok túl, egyre jobban szerválok, összeállt a játék, és nagyon jó csapatom van" - tette hozzá.







Eredmény:



férfiak:



nyolcaddöntő:

Roger Federer (svájci, 3.)-Fucsovics Márton 4:6, 6:1, 6:2, 6:2