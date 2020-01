Értékelés

Férfi kézilabda Eb - Bánhidi volt a legeredményesebb, Bóka a leghatékonyabb

A beálló Bánhidi Bence volt a magyar férfi kézilabda-válogatott legeredményesebb játékosa az olimpiai kvalifikációs Európa-bajnokságon, a leghatékonyabb pedig a balszélső Bóka Bendegúz. 2020.01.23 23:30 MTI

A torna góllövőlistáját hét mérkőzés, vagyis a csoportkör és a középdöntő után a norvég Sander Sagosen vezeti. A Paris Saint-Germain irányítója 76 lövésből 51 alkalommal talált be, ráadásul 39 gólpasszal is hozzájárult válogatottja elődöntőbe jutásához, utóbbi rangsorban szintén az élen áll.



A magyar játékosok közül Bánhidi Bence 42 lövésből 32 gólt szerzett. A MOL-Pick Szeged beállója a védekezésből is alaposan kivette a részét, a csapatban az övé volt a legtöbb blokk, nyolcszor akadályozta meg ilyen módon az ellenfélt a gólszerzésben.



Balogh Zsolt 48 kísérletből 28-szor volt eredményes, büntetőből 16/12 a mérlege, és a magyarok közül ő adta a legtöbb gólpasszt, 19-et. A leghatékonyabban Bóka Bendegúz célzott, a Balatonfüred balszélsője 16 góllal, és csupán egy rontott lövéssel zárta a tornát.



A magyar válogatott összesen 347 támadást vezetett, és 306 lövésből 176 gólt dobott, ami 58 százalékos hatékonyság. Büntetőt 19-szer kapott a magyar együttes, ebből 14 gólt szerzett.



A legtöbbet büntetett magyar játékos Sipos Adrián volt hét kiállítással és öt sárga lappal, őt Bánhidi Bence követi öt kiállítással, egy piros és egy sárga lappal. A csapat 26 alkalommal kényszerült emberhátrányban kézilabdázni.



A kapusok közül Mikler Roland 211 lövésből 63-at védett ki, ez 30 százalékos hatékonyság, Székely Márton 48-ból tizet hárított. A legjobb kapus eddig a spanyol Gonzalo Pérez de Vargas és a német Johannes Bitter 35 százalékkal. A magyar hálóőrök összesen nyolc büntetőt védtek, Mikler 17-ből hatot, Székely ötből kettőt.



A magyar válogatott Oroszország és Izland legyőzése, illetve az olimpiai és világbajnok Dánia elleni döntetlen után csoportgyőztesként, a maximális két ponttal jutott a középdöntőbe, ahol megverte Szlovéniát, de kikapott a legutóbbi két világbajnokságon egyformán ezüstérmes Norvégiától, valamint Svédországtól és Portugáliától. A csapatnak szerda délutánig volt esélye az elődöntőbe jutásra, de mivel végül a kilencedik helyen végzett, nem jutott ki az áprilisi olimpiai selejtezőtornákra, így lemaradt az ötkarikás részvételről.