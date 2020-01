'Elfogytunk'

Férfi kézilabda Eb - Egyszerre csalódott és boldog a szövetségi kapitány

Gulyás István szövetségi kapitány egyszerre érez csalódottságot és boldogságot az után, hogy a magyar férfi kézilabda-válogatott a Portugáliával szembeni nyolcgólos vereség miatt a középdöntőt követően búcsúzott az olimpiai kvalifikációs Európa-bajnokságtól. 2020.01.22 18:50 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

"Nem találok jobb szót: elfogytunk, a végére elfáradtunk. Szita Zoltán kiválásával beszűkültek a lehetőségeink, illetve a második félidő közepén Sipos Adrián is kapott egy rúgást, akkor még nehezebb helyzetbe kerültünk" - kezdte értékelését a 34-26-ra elveszített szerdai, malmői találkozó után az edző.



A balátlövő Szita Zoltánnak az első félidő végén belenyúltak a szemébe, őt az ápolás után le kellett cserélni, és mivel nem volt tökéletes a látása, a folytatásban már nem térhetett vissza a pályára.



Gulyás hangsúlyozta, játékosai tisztességgel küzdöttek, és ezúttal is mindent megtettek. A második felvonásban próbáltak az utolsó szalmaszálba kapaszkodni, és tartani a négygólos hátrányt, de nem jártak sikerrel.



"Olyasmibe nem akartuk belehajszolni a játékosokat, ami sérülésveszélyes. Kimondottan örülök, hogy egészségesen tudjuk visszaadni őket a klubjaiknak, hiszen hét embert próbáló meccset játszottak" - magyarázta a kapitány.



A magyar válogatott Oroszország és Izland legyőzése, illetve az olimpiai és világbajnok Dánia elleni döntetlen után csoportgyőztesként, a maximális két ponttal jutott a középdöntőbe, ahol legyőzte Szlovéniát, és kikapott a legutóbbi két világbajnokságon egyformán ezüstérmes Norvégiától, valamint Svédországtól és Portugáliától, így nem szerepelhet a stockholmi döntő hétvégén. A magyarok csak akkor vehetnek részt az áprilisi olimpiai selejtezőtornák egyikén, ha a hetedik helyen zárják a kontinensviadalt, és Szlovénia aranyérmes lesz.



"Egyetlen könnyű meccs sem jutott nekünk, mind a hét találkozónk kiélezett volt, és ezeknek a nagy részét nyolc-kilenc emberrel játszottuk. Tiszteletre méltó és megsüvegelendő a játékosok teljesítménye" - vélekedett Gulyás.



A svédek elleni mérkőzés kedden 22 órakor ért véget, és 18 órával később máris kezdődött a rendkívül fontos találkozó a portugálok ellen. A szövetségi kapitány elárulta, mindenki tudta, hogy a játékosok az erejük végén járnak, de próbálták tartani a lelket a csapatban.



A portugálok az első félidőben kapus nélkül támadtak, vagyis létszámfölényt alakítottak ki a magyar kapu előtt. Gulyás rávilágított, hogy a Bajnokok Ligája-résztvevő FC Porto együttese - amelyre a válogatott épül - egész meccseket is képes kiválóan lejátszani ezzel a taktikai elemmel.



"Volt egy-egy labdaszerzésünk, de vagy visszapattant hozzájuk, vagy bizonytalanság miatt nem indultunk el az üres kapura. Próbáltunk két-háromféle variációt, de nem volt elég időnk felkészülni" - fűzte hozzá.



A kapitány szerint ellenfelük ezúttal nagyobb önbizalommal alkalmazta a hét a hat elleni játékot, mint kedden Szlovénia ellen, ott a végjátékban többször is belehibázott.



"Nem gondolom, hogy ezen múlt a mérkőzés, inkább a második félidőben nyílt ki az olló" - tette hozzá.



Gulyás bevallotta csalódottságot is érez, mert nagyon sok lehetőségük volt a még jobb szereplésre.

"Fel sem tudom sorolni, milyen előnyökkel járt volna, ha ma nyer a csapat. Ha viszont reálisan nézem, akkor azt mondom, boldogok lehetünk, mert sok örömöt és boldogságot szereztek ezek a srácok" - nyilatkozta.



Balogh Zsolt úgy vélte, hogy az utolsó pillanatig küzdöttek, és versenyben voltak az elődöntőbe jutásért.



"Nem tudom, ilyen fiatal csapattal mikor volt legutóbb esély ilyesmire. Most még keserűséget érzünk, de szerintem ezt át fogjuk értékelni, és rájövünk, hogy nagyon nagy tettet hajtottunk végre" - mondta a Tatabánya jobbátlövője.



Az irányító Győri Mátyás kifejtette, hogy idő hiányában csak elméletben, a videófelvételek segítségével tudtak készülni a portugálok létszámfölényes támadójátékára, de nem jártak sikerrel, mert valaki mindig ziccerbe került az ellenfél csapatából.



"Lehet rosszul játszani, hibázni, kihagyni egy helyzetet, viszont mindenki odatette magát, mindenki küzdött és szívből játszott. Azt gondolom, ez kívülről is látható volt, és én ugyanígy éreztem belülről. Pozitív érzésekkel térünk haza" - szögezte le a Tatabánya irányítója.



A csapatkapitány Mikler Roland úgy fogalmazott, rengeteg tapasztalatot szereztek ezen a hét mérkőzésen, hiszen nem otthonról nézték, hogyan játszanak ezek a kiváló csapatok, hanem testközelből tapasztalták meg például azt is, a portugálok milyen tempóban, milyen okosan képesek kézilabdázni, ez pedig sokat jelent.



"Óriási volt a tét a mérkőzésen, rendkívül jó csapattal találkoztunk, amelyet le kellett volna győznünk. Bennünk volt a fáradtság is. Voltak csodák ezen a tornán, de ma a nagyon okos, jó játék, és a tapasztalat hiányzott ahhoz, hogy ezt a csapatot meg tudjuk verni" - vélekedett a MOL-Pick Szeged kapusa.



Mikler elismerte, a szünetig tartott az erejük. Az öltözőben arról beszéltek, lehetséges, hogy olyan lesz a második félidő, mint korábban, például Izland és Szlovénia ellen, de ma a másik irányba dőlt el a meccs.



"Pozitív az élmény, amit megélhettünk. Nagy lehetőségünk volt arra, amire még soha, de még kevesek voltunk ahhoz, hogy ezt az óriási lépést megtegyük. Azt is mi csináltuk, hogy idáig eljutottunk, ezért le a kalappal, nagyon büszke vagyok a csapatra" - nyilatkozta Mikler.