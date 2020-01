Kvótaszerzésre van még elméleti esély

Férfi kézilabda Eb - Kikapott és kiesett a magyar válogatott

A magyar férfi kézilabda-válogatott 34-26-ra kikapott Portugáliától az Európa-bajnokság középdöntőjének utolsó fordulójában, szerdán Malmőben, így nem jutott tovább csoportjából, de az olimpiai kvótaszerzésre még van elméleti esélye. 2020.01.22 18:07 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A magyarok csak akkor vehetnek részt az áprilisi olimpiai selejtezőtornák egyikén, ha a hetedik helyen zárják a kontinensviadalt, és Szlovénia aranyérmes lesz.



Eredmény, középdöntő, 4. (utolsó) forduló, II. csoport:

Portugália-Magyarország 34-26 (16-14)

Malmö, v.: Geipel, Helbig (németek)

lövések/gólok: 44/34, illetve 42/26

gólok hétméteresből: 5/5, illetve 4/2

kiállítások: 6, illetve 4 perc



Magyarország: Mikler - Bóka 4, Szita 1, Bánhidi 5, Győri 2, Balogh Zs. 5, Hornyák, cserék: Sipos, Ligetvári 4, Székely, Rosta, Máthé 4, Nagy B. 1, szövetségi kapitány: Gulyás István



A portugálok a győzelem, a magyarok a pontszerzés kényszerével léptek pályára, hiszen mindkét együttesnek reális esélye volt a továbbjutásra a középdöntő utolsó fordulója előtt.



Az ellenfél már a meccs elejétől kapus nélkül támadott, vagyis létszámfölényt alakított ki a magyar kapu előtt, ennek ellenére eleinte felváltva születtek a gólok. Az első félidő felénél a pontatlan magyar lövéseket kihasználva Portugália egy 3-0-s sorozattal ellépett, majd a 23. percben sikerült az egyenlítés.



Támadásban és védekezésben is szinte minden kipattanó labdát a portugálok szereztek meg, ráadásul az első felvonásban öt büntetőt is lőhettek, a hét a hat elleni akcióikkal alaposan megnehezítették a magyar együttes dolgát, így a szünetben 16-14-re vezettek. A magyar csapat ráadásul a hajrában elveszítette Szita Zoltánt, akinek belenyúltak a szemébe. A balátlövőnek kiesett a kontaktlencséje, és mivel a látása sem volt tökéletes, a folytatásban már nem is térhetett vissza a pályára.



A második félidő elején néggyel vezetett az ellenfél, amely sokkal frissebb és lendületesebb volt a magyaroknál, és a labdaeladásokat rendre góllal büntette. A 47. percben kialakult a kritikus, ötgólos különbség, ekkor Gulyás István szövetségi kapitány időt kért, ám a portugálok a folytatásban is rendkívül hatékonyan támadtak, és magabiztosan őrizték a számukra szükséges előnyt.



A portugálok legeredményesebb játékosa Belone Moreira volt, aki nyolc lövésből hét gólt szerzett. A magyar kapusok közül Mikler Roland 33 lövésből hetet, Székely Márton nyolcból egyet védett ki.



A két csapat hetedik alkalommal találkozott egymással, öt magyar siker mellett ez volt a második portugál győzelem.



A magyar válogatott Oroszország és Izland legyőzése, illetve az olimpiai és világbajnok Dánia elleni döntetlen után csoportgyőztesként, a maximális két ponttal jutott a középdöntőbe, ahol legyőzte Szlovéniát, és kikapott a legutóbbi két világbajnokságon egyaránt ezüstérmes Norvégiától, valamint Svédországtól és Portugáliától.



később:

Norvégia-Szlovénia 18.15

Izland-Svédország 20.30