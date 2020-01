Labdarúgás

Juhász Roland az idény végén visszavonul

"Nagyon sokan kérdezik, biztos-e, hogy befejezem, és igen, a válaszom az, hogy igen" - jelentette ki a klub honlapján a 36 éves védő. "Ennek ellenére nincs benne a fejemben, hogy másképp kellene bármit is csinálnom, ugyanúgy készülök, mintha nyáron tovább folytatnám. Április környékén biztos felerősödnek majd bennem az érzelmek, amikor azzal találom magam szemben, hogy az utolsó hónapom, hetem, majd pedig az utolsó meccsem következik. Egyszer minden véget ér, de egyelőre ez most még távolinak tűnik, pedig igazából nagyon közel van".



A 95-szörös válogatott futballista azt is elárulta, hogy nem egyik napról a másikra döntött, gyakorlatilag a tavalyi kupadöntő után fogalmazódott meg benne, hogy az utolsó szezonja következik.



A MOL Fehérvár második helyen áll az OTP Bank Ligában, hátránya négy pont a címvédő Ferencvárossal szemben, amely egy mérkőzéssel kevesebbet játszott.