Sport

Csécsei Zoltán futópados csúcskísérletre készül

A sportoló a 24 órás futás alatt körülbelül 18 000 kilokalóriát fog elégetni: mintegy 12 000-et szervezete tartalékaiból, 6000-et pedig a bevitt folyadékkal pótol majd. 2020.01.18 14:48 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az ultrafutó Csécsei Zoltán vasárnap és hétfőn megkísérli megdönteni a 12 és 24 órás futópados világcsúcsot.



Az esemény sajtóközleménye szerint a rekordok megdöntéséhez az első 12 órában - amelyben 153 kilométert kell teljesítenie - 4:42 perces kilométereket kell futnia, az egynapos csúcshoz - 264 kilométer - 5:27 perces átlagra van szüksége.



A kísérlethez egy hitelesített, tanúsítvánnyal rendelkező padot szállítanak a helyszínre, amelynek a hagyományos szalagos megoldás helyett lamellái lesznek: ez az aszfalthoz, vagy a hideg rekortánhoz hasonló érzést kelt használat közben. A közlemény szerint ez biztosabb felületet jelent, ugyanakkor gazdaságosabb futást is lehetővé tesz, mert nem kell olyan magasra emelni a lábat futás közben.



A terem hőfokát mobilklímával fogják szabályozni: kezdetben 13 fokot állítanak be a csúcskísérlet félidejéig, utána ahogy lassul, fárad a sportoló, egyre melegebb lesz a teremben.



A tervek szerint Csécsei Zoltán a 24 óra alatt 47 alkalommal vesz majd magához folyékony állagú tápanyagot. A sportoló a 24 órás futás alatt körülbelül 18 000 kilokalóriát fog elégetni: mintegy 12 000-et szervezete tartalékaiból, 6000-et pedig a bevitt folyadékkal pótol majd.



A csúcskísérletre - amelyben "kísérni" is lehet a sportolót a mellette elhelyezett futópadon - Újpesten kerül sor a Springday Health Clubban, az eseményről internetes közvetítés is lesz.