Hosszú Katinka negyedik, Milák Kristóf nyolcadik lett az AIPS szavazásán

Lionel Messi és Simone Biles zárt az élen a Nemzetközi Sportújságíró Szövetség (AIPS) hagyományos év végi szavazásán, amelyen Hosszú Katinka a negyedik, Milák Kristóf a nyolcadik, a Győr női kézilabdacsapata pedig az ötödik helyen végzett.

Az esztendő legjobb férfi sportolójának megválasztott argentin labdarúgó idén spanyol bajnok lett klubjával, az FC Barcelonával, míg a válogatottal harmadik helyen végzett a Copa Americán, így kiérdemelte hatodik Aranylabdáját, illetve a nemzetközi szövetségtől (FIFA) megkapta az év játékosa címet is. A nyolcadik helyen zárt Milák 200 méteres pillangóúszásban világcsúccsal nyert vb-aranyat Kvangdzsuban.



A női sportolók között győztes négyszeres olimpiai bajnok Biles - akit tavaly is a legjobbnak választottak - öt aranyérmet nyert a stuttgarti vb-n, így immár 19-szeres világbajnoknak mondhatja magát. Hosszú 200 és 400 méter vegyesen szerzett világbajnoki elsőségeivel érdemelte ki a negyedik helyet.



A csapatok vetélkedésében a labdarúgó Bajnokok Ligája-győztes Liverpool FC lett az első, a Győr is BL-sikerének köszönhetően lett ötödik.



Az AIPS honlapjának hétfői beszámolója kitért rá: az idei világversenyek közül a dohai atlétikai világbajnokságon voltak a legjobbak az újságírók munkakörülményei, amelyet az AIPS szintén díjazott. Ebben a rangsorban a budapesti vívó vb ötödik lett.



Az internetes szavazáson idén 102 ország 331 sportújságírója vett részt, az AIPS listája szerint a legtöbb, 37 voks Magyarországról érkezett.



Az AIPS év legjobbjai szavazás dobogósai:

férfiak:

1. Lionel Messi (argentin, labdarúgás) 394 szavazat (13,11 százalék)

2. Eliud Kipchoge (kenyai, atlétika) 361 (12,01)

3. Rafael Nadal (spanyol, tenisz) 282 (9,38) ...

8. Milák Kristóf (úszás) 143 (4,76)



nők:

1. Simone Biles (amerikai, torna) 452 (15,04 százalék)

2. Megan Rapinoe (amerikai, labdarúgás) 406 (13,51)

3. Shelly Ann Fraser-Pryce (jamaicai, atlétika) 331 (11,01)

4. Hosszú Katinka (úszás) 302 (10,05)



csapat:

1. Liverpool FC labdarúgócsapat 908 (30,21 százalék)

2. Egyesült Államok női labdarúgó-válogatottja 538 (17,90)

3. Dél-afrikai Köztársaság férfi rögbiválogatottja 434 (14,44) ...

5. Győri Audi ETO női kézilabdacsapata 174 (5,79)