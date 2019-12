Autósport

WTCR - Michelisz bajnok lehet a hétvégén Sepangban

Három riválisához hasonlóan a hétvégi malajziai fordulóban megnyerheti a túraautó-világkupa (WTCR) idei szezonját Michelisz Norbert, a Hyundai magyar versenyzője, aki saját bevallása szerint magabiztosan és felkészülten várja a sepangi Forma-1-es pályán sorra kerülő viadalt. 2019.12.12

Az összetett pontversenyt 27 futam után a 34 éves hímesházai születésű pilóta vezeti 316 ponttal, mögötte az argentin Esteban Guerrieri (Honda) a második 307 ponttal, de a végső diadalra még a négyszeres túraautó-világbajnok francia Yvan Mullernek (Lynk&Co, 305 pont), valamint a 2017-ben vb-győztes svéd Thed Björknek (Lynk&Co, 288 pont) is van esélye.



A versenyhétvégén 85 pont gyűjthető össze, de mivel négyen is küzdenek a világkupa megnyeréséért, hosszú a lista abból a szempontból, hogy melyik versenyzőnek mire van szüksége a diadalhoz. A csapattársak ráadásul segíthetik is egymást, Guerrierit a Hondások, Micheliszt a Hyundaiosok támogathatják.



A legegyszerűbb képlet szerint, ha Michelisz mindhárom vasárnapi futamot megnyeri, vagy legalább 66 pontot szerez a hétvége során, akkor biztosan az övé lesz a WTCR idei bajnoki címe.



"Nagyjából úgy áll most az összetett, ahogyan azt néhány fordulóval ezelőtt elképzeltem" - nyilatkozta a WTCR honlapján a magyar versenyző, aki úgy látja, jobb úgy érkezni a szezonzáró hétvégére, hogy ő áll az összetett élén, mintha ő lenne az üldöző szerepében. "Kicsi az előny, nem szabad hátradőlnünk, de kétségtelen, hogy a saját kezemben van a sorsom, ami jó érzés" - tette hozzá.



Michelisz úgy fogalmazott, az idény során minden alkalommal sikerült jól kezelnie a rá nehezedő nyomást, ezért magabiztosan utazott el Malajziába, ahol szerinte a Hyundai "jó csomaggal" rendelkezik.



"Mindhárom ellenfelem évek óta rendszeresen a bajnoki címekért küzd, ők a legjobbak, ezért nehéz lenne kiemelnem közülük valakit, aki a legnagyobb rivális lehet" - nyilatkozta Michelisz, és kitért arra, hogy az egész mezőny számára új lesz a sepangi pálya, mert azon először versenyez a WTCR mezőnye.



"A 2017-es szezon végén életem legkeményebb napja volt, amikor a vb-címért álltam rajthoz Katarban, de biztos vagyok abban, hogy a mostani malajziai hétvége még azon is túltesz majd" - jelentette ki a magyar pilóta.



Wéber Gábor, az M4 Sport vezető kommentátora szerint Michelisz egy olyan siker küszöbén áll, amiért nagyon megharcolt, és amit már régóta megérdemelt.



"De csak azért, mert valaki megérdemli, nem osztanak világbajnoki címet. Van 11 pont hátránya a két üldözőjével szemben, de ha kifog egy jó vagy egy átlagos hétvégét, mint amit egész évben általában produkált, akkor meglehet a győzelem." - mondta Wéber. Hozzátette, nem tart attól, hogy a magyar pilótának a tét hatására megremeg a keze.



"Teljesen készen áll arra, hogy megnyerje ezt a címet." - jelentette ki.



A WTCR szezonzárójának rajtsorrendekről döntő időmérő edzéseit pénteken - magyar idő szerint - 8.15 és 14.30 órakor rendezik, az első futamra vasárnap 8.15 órakor, a másodikra 11.15 órakor, a harmadik versenyre pedig 13.10 órakor kerül sor. Az M4 Sport az időmérőket és a futamokat is élőben közvetíti.