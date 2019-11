Labdarúgás

Európa-liga - Rebrov: szüksége van a pontokra a Ferencvárosnak

Szerhij Rebrov vezetőedző szerint a Ferencváros mindenképpen támadni fog csütörtökön az Espanyol elleni mérkőzésen a labdarúgó Európa-liga ötödik fordulójában, mert tisztában van azzal, hogy szüksége van a pontokra. 2019.11.28 01:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

"Mindent megteszünk, hogy gólt szerezzünk, mert tudjuk, hogy győznünk kell a továbbjutás érdekében. De azt látni kell, hogy ez a legmagasabb szint, ahol a Ferencváros 15 éve nem játszott" - mondta szerdai sajtótájékoztatóján az ukrán szakember, aki nagy dolognak tartja, hogy csapata még versenyben van a 32 közé jutásért két fordulóval a csoportkör zárása előtt.



Rebrov kifejtette, bár eddig nem rúgtak sok gólt, szám szerint kettőt a főtáblán, de sok lehetőségük volt, ami előremutató ilyen magasan jegyzett ellenfelekkel szemben.



Változott a felállásuk az új edzővel - mondta az MTI érdeklődésére Rebrov a már továbbjutott spanyol riválisról és az októberben kinevezett szakemberről. "Ráadásul hiába lesz valószínűsíthetően rotáció a kezdőcsapatukban, kemény mérkőzésre számítok, mert az ilyenkor pályára lépő játékosok mindig bizonyítani akarnak az új trénernek."



Rebrov arról is beszélt, ezúttal a középpályán vannak gondjai, mert az ukrán Danilo Ihnatenko eltiltás miatt nem léphet pályára, Sigér Dávid pedig hetek óta nem játszott sérülése miatt, azt viszont nem közölte, miként próbálja áthidalni a problémát.



"A játékosok értik, hogy ez egy fontos meccs. Élvezniük kell, mert tele lesz a stadion és a tét is nagy. Biztos vagyok benne, hogy mindenki száz százalékot fog nyújtani" - mondta Rebrov.



Franck Boli arról beszélt, hogy Barcelonában az első meccs első félidejében sokat birtokolták a labdát, helyzeteik is voltak, ezt szeretnék megismételni csütörtökön.



"Az Espanyol kiváló együttes, de nekünk magunkra kell koncentrálnunk, a saját játékunk a fontos, nem az, hogy az ellenfél A vagy B csapattal áll ki" - jelentette ki az elefántcsontparti támadó, aki azzal magyarázta az FTC kevés szerzett gólját, hogy rendkívül nehéz csoportban szerepel, erős ellenfelekkel, majd hozzátette, csütörtökön viszont mindenképpen be kell találniuk, mert nyerni akarnak.



A Ferencváros-Espanyol találkozó 18.55-kor kezdődik a Groupama Arénában, ahol a magyar bajnoknak legalább döntetlent kell elérnie ahhoz, hogy biztosan versenyben maradjon a továbbjutásért. Ugyanakkor győzelemmel meg is előzheti a jelenleg előtte második helyen álló bolgár Ludogorecet, azaz akár továbbjutást érő pozícióból is várhatja a két hét múlva esedékes zárókört.