Siker

Vívó vk - Negyedik lett a női kardcsapat Orleans-ban

Negyedik helyen végzett a magyar női kardcsapat az orleans-i vívó világkupa-versenyen. A női tőrözők a kairói vk-n végeztek a hatodik helyen, míg a férfi párbajtőr-válogatott kilencedik lett a berni világkupán. 2019.11.25 05:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A magyar szövetség honlapjának beszámolója szerint a Battai Sugár, Katona Renáta, Márton Anna, Pusztai Liza összeállítású válogatott a németeket (45-38), majd az olaszokat (45-31) búcsúztatta, mielőtt az elődöntőben kikapott az oroszoktól (26-45).



A harmadik helyért a magyarok az ukránokkal találkoztak, és kilenctusos (36-45) vereséget szenvedtek, ám az olimpiai kvalifikáció szempontjából így is "értékes negyedik hellyel gazdagodtak" - áll a szövetség beszámolójában.



A női kardozók legközelebb Salt Lake Cityben lépnek pástra.



A magyar női tőrözők a rosszul sikerült egyéni verseny után - melyben egyikük sem jutott fel a 64-es főtáblára - a vasárnapi csapatküzdelmek során remekül szerepeltek. A Kreiss Fanni, Lupkovics Dóra, Kondricz Kata, Pásztor Flóra összeállítású négyes elsőként a rangsorban előtte álló Dél-Koreát magabiztosan, 44-35-re verte, s ezzel idén először jutott be a legjobb nyolc közé nagy versenyen. A folytatásban a világranglista-vezető orosz együttestől 45-36-ra kapott ki a válogatott, mely a helyosztón előbb legyőzte Kínát, majd alulmaradt Kanadával szemben. A hatodik hellyel a tőrözők továbbra is versenyben vannak a tokiói indulásért.



A férfi párbajtőrcsapat szintén versenyben maradt, ám kissé távolodott az olimpiától, mivel a Hongkong elleni győzelmet követően ráadástussal elbukta az Ukrajna elleni nyolcaddöntőjét Bernben. Siklósi Gergely, Rédli András, Berta Dániel és Andrásfi Tibor ezt követően az alsóágon mindhárom asszóját megnyerte, így a kilencedik lett.