Walesi-magyar - Rossi szerint a hozzáállás és az akarat dönt majd

A kezdő tizenegy már megvan, csak az a kérdés, hogy melyik az a három játékos a keretből, akik még a kispadra sem ülhetnek le Walesben. 2019.11.18 21:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya szerint a hozzáállás és az akarat dönt majd kedden a Wales elleni Európa-bajnoki selejtezőn - a győztes válogatott kijut a jövő évi kontinensviadalra, amelynek egyik helyszíne a budapesti Puskás Aréna lesz.



Marco Rossi az elutazást megelőző sajtótájékoztatón a repülőtéren kiemelte, a szakmai stáb minden apró részletre felkészült, ugyanakkor egy mérkőzésen vannak olyan helyzetek, amelyeket nem lehet befolyásolni, de bízik benne hogy a csapat ezekre is jól reagál majd.



A walesiek szombaton Azerbajdzsánban diadalmaskodtak, ezzel kapcsolatban az olasz szakember kiemelte, hogy azon a találkozón nem a legerősebb összeállításában lépett pályára a rivális, de ez nyilvánvalóan Cardiffban már nem így lesz.



Marco Rossi hangsúlyozta, a kezdő tizenegy már megvan, csak az a kérdés, hogy melyik az a három játékos a keretből, akik még a kispadra sem ülhetnek le Walesben.



Az biztos, hogy Nagy Zsolt, aki az Uruguay elleni pénteki stadionavatón bemutatkozott, ott lesz majd a pályán, a Puskás Akadémia védőjéről a kapitány azt mondta, a futballista teljesítményével meggyőzte a szakmai stábot. Leszögezte, a walesi találkozón a hozzáállás és az akarat lesz a döntő.



A stadionavatóról - amelyen Uruguay 2-1-re nyert - Marco Rossi megjegyezte, az első húsz percet leszámítva a csapat megmutatta, hogy a világ egyik legjobb válogatottjával is képes nyílt sisakos mérkőzést játszani, így volt ez a horvátok elleni idegenbeli találkozót leszámítva a teljes Eb-selejtező sorozatban, és erre lesz szükség majd Walesben is. Kiemelte, különösképpen fontos az első húsz perc, mivel a házigazdák várhatóan nekirontanak majd a válogatottnak.



A játékosokat a walesi és a horvátok elleni hazai találkozót is eldöntő Pátkai Máté képviselte. A MOL Fehérvár FC középpályása a stadionavatón nem lépett pályára, Walesben azonban ott lesz a kezdőcsapatban. Mint elmondta, a riválisnak nagyon veszélyes támadói vannak, de a védelmük sebezhető. Hozzátette, a magyar válogatott sem a legjobb védelemmel áll fel, de ha a csapat el tudja hinni, hogy nyerhet - és ez lehet a kulcs -, akkor sikerülhet a bravúr.



Amennyiben a magyar válogatott győz Walesben, akkor kijut a jövő évi kontinensviadalra. Adott esetben ehhez a döntetlen is elég, akkor viszont arra van szükség, hogy a szlovákok ne nyerjenek otthon az azeriek ellen. Vereség esetén pótselejtező vár a magyar válogatottra.