Stadionavató

A szurkolók szerint világszínvonalú a Puskás Aréna

Az új létesítményt nagyjából húsz perccel a 19 órai kezdés előtt töltötték meg a drukkerek, akik például elégedetten beszéltek a gyors beléptetésről. Az MTI tudósítói által megkérdezett emberek kivétel nélkül világszínvonalúnak nevezték a stadiont, és olyan kivételes alkalomnak tartották az avató mérkőzést, amely egyszer adatik meg egy ember életében.



"Teljesen ámulatba ejtett a Puskás Aréna. Alig hiszem el, hogy Magyarországon vagyok. Minden tökéletes, egyszerűen semmi kivetnivalót nem tudok említeni" - mondta egy kispesti fanatikus, aki külön kiemelte, hogy pihenőszoba és csocsó is a szurkolók rendelkezésére áll.



Egy másik drukker arról lelkendezett, hogy fogadóiroda is van a stadionban és büszkén mutatta, hogy a magyar válogatott sikerére ezer forintot tett fel. Mint megjegyezte, az sem baj, ha nem nyer, de a nemzeti együttes ellen sosem fogadna.



Az egyetlen kritikai észrevétel a büfét illette, mert a stadion bizonyos részein nagy sor alakult ki. Egy a legfelső, harmadik szinten helyet foglaló néző húszperces sorra panaszkodott, ugyanakkor az aréna más részein lévő szurkolók szerint legfeljebb tíz percet kellett sorban állniuk, amit elfogadhatónak tartottak.



A magyar-uruguayi avató mérkőzés 19 órakor kezdődött a szlovén Damir Skomina sípjelére, aki idén a Bajnokok Ligája döntőjét is vezette.