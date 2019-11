Sport

Megjelent az első nemzetközi sportágválasztó enciklopédia

Nagy János, a kötet szerzője és főszerkesztője, volt birkózó olimpikon a könyv szerdai bemutatóján kiemelte: az ötéves projekt lezárultával egy álma vált valóra, és lett annak kézben is fogható eredménye az enciklopédia megjelenésével.



"A könyv az aktuális nyári és téli olimpiai sportágak bemutatása, valamint azok népszerűsítése céljából íródott. Miután angolul is elkészült, könnyen lefordítható, kiadható számos más nyelvre" - emelte ki Nagy János. Hozzátette: az enciklopédia segítségével az olvasók átfogóan megérthetik a sportágakat, amelyeknek ezzel széles körben bővíthető a háttérbázisa.



"A könyvben kellő szakmai potenciál van ahhoz, hogy a fiatalok érdeklődéssel forduljanak a sport felé, mert biztos vagyok benne, hogy mindenki talál számára megfelelő sportágat, amelyben örömét leli, kiteljesedhet, eredményeket érhet el" - hangsúlyozta.



Szabó Tünde sportért felelős államtitkár kiemelte: a hiánypótló kiadvány bemutatja az összes olimpiai sportágat, amelyet mindenkinek ismernie kell. Hozzátette: a könyv nemcsak hazai, hanem nemzetközi karriert is be tud futni, így a sport mellett jó hírét viszi a világban a magyar szerzőknek is.



"A témához kacsolódóan mindenki minden kérdésre választ kap a könyvből: kicsik és nagyok, fiatalok és felnőttek, gyerekek és szülők. Utóbbiak azokra a kérdésekre tudják a válaszokat, amelyekkel korábban ők maguk is szembesültek, átéltek, amelyeket ismernek. A gyereket viszont több helyről érheti impulzus, amire a könyv segítségével, annak elolvasását követően tud választ adni a szülő" - mondta.



Kiemelte: a könyv nemcsak a gyerekekről szól, mert felnőttként is lehet sportágat találni és választani, sportállamtitkárként pedig különösen fontosnak tartja, hogy lehetőség szerint mindenki sportoljon.



"Ez az egyetlen olyan eszköz a kezünkben, amellyel saját magunk tudjuk megőrizni az egészségünket. Ennek köszönhetően válhatunk sikeres sportnemzetből sikeres sportoló nemzetté" - emelte ki.