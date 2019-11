Túladagolta a gumicukrot, elájult a repülőn az NBA-játékos

Egy játékos rosszul lett csütörtök éjszaka, ezért sürgősségi mentőket kellett hívni a Miami Heat nevű NBA-s kosárlabdacsapat repülőjéhez.



Andy Slater amerikai sportújságíró az esettel kapcsolatban a Twitteren azt írta, hogy a csapat egyik sztárjához, Dion Waitershez kellett kihívni az orvosokat. A játékos ugyanis túladagolta a gumicukrot, és elájult, amikor a gép landolt. Ezután állítólag magától ébredt fel. Érdekes, hogy az újságíró tweetjében a gumicukor idézőjelben szerepel. Ez azt is jelentheti, hogy nem az édességtől lett rosszul a játékos, hanem annak füves változatától.



Az ügyet kivizsgálják, a repülő személyzetét meghallgatják.



A Miami Heat nem kommentálta az esetet.



UPDATE: Dion Waiters is the Heat player who had medical emergency on team plane, I've confirmed.



Waiters overdosed on "gummies," sources say, and was passed out when plane landed.



He had a seizure when he was finally woken up, I'm told.



Waiters was listed out tonight (illness)