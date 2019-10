Autósport

Rali Eb - Népes mezőny és az ERC legjobbjai Nyíregyházán

Népes mezőny várható a november 8. és 10. között Nyíregyházán és környékén sorra kerülő rali Európa-bajnoki (ERC) futamon, amely egyben az országos bajnokság záróviadala is lesz, és a kontinensbajnoki cím sorsáról is dönt.

A hivatalos nevezési listát csak október végén hozza nyilvánosságra a nemzetközi szövetség (FIA), de azt már biztosan tudni lehet, hogy az ERC legjobbjai, köztük a bajnoki trófea megszerzésére még esélyes három páros mindegyike rajthoz áll a Rally Hungary elnevezésű versenyen.



Az összetett pontversenyben hét futam után a brit Chris Ingram, Ross Whittock (Skoda Fabia R5) kettős vezet 135 ponttal, második a 116 pontos lengyel Lukasz Habaj, Daniel Dymurski (Skoda Fabia R5) duó, míg a harmadik helyen az orosz Alekszej Lukjanuk, Alekszej Arnautov (Citroen C3 R5) páros áll 107 ponttal.



Oláh Gyárfás, a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség (MNASZ) elnöke az MTI-nek azt mondta, az Európa-bajnoki viadal szervezése az előzetes terveknek megfelelően halad, és a FIA illetékesei is elégedettek az előkészületekkel.



"Nagyon fontos, hogy a FIA szakemberei már jártak a helyszínen, megnézték a pályákat és előzetesen biztonságosnak nyilvánították a versenyt" - hangsúlyozta az MNASZ elnöke, és hozzátette, a magyar autósport és a szakág iránt nagy érdeklődést tanúsító szurkolók szempontjából is jó hír, hogy a hazai párosok mellett az ERC legjobbjai mérik majd össze a tudásukat Nyíregyházán és környékén.



A friss magyar bajnok Vincze Ferenc, Bacigál Igor duó úgy készül a viadalra, hogy igyekszik majd felvenni a versenyt a külföldi riválisokkal is.



"Nem autóztam még ennyire teher nélkül, mint most fogok, így aztán szeretnék gyorsan menni és talán egy kicsit több kockázatot vállalni, mint eddig a szezon során. Bízom a jó szereplésben és abban, hogy oda tudunk érni a mezőny elejébe" - nyilatkozta a verseny hivatalos honlapján a Korda Racing Skoda Fabia R5-ösét abszolút országos bajnoki címig vezető pilóta.



A tavaly ob-ezüstérmes Turán Frigyes, Bagaméri László kettős különleges módon is készül a nyíregyházi versenyhétvégére: a Shell Helix Ultra csapatának párosa dizájnpályázatot hirdetett a szurkolóknak, akiknek így lehetőségük nyílik megtervezni Turánék versenyautójának festését. A pályaművek közül a pilóta és a navigátor választja majd ki a győztest, a dekor még a futam előtt fel is kerül az autóra, az alkotó pedig a viadal előtti teszten be is ülhet a pilóta mellé egy kör erejéig.



A nyíregyházi rali Eb futam történéseiről az M4 Sport napi összefoglalókkal és háttérinformációkkal is jelentkezik majd.



A Rally Hungary programja november 8-án a máriapócsi Rabócsiring ralikrossz-pályán kezdődik egy villanyfényes, látványosnak ígérkező esti prológgal, majd szombaton és vasárnap további 13 gyorsasági szakasz vár a mezőnyre, amely összesen 212,14 kilométeres versenytávot teljesít.