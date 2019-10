Távozás

Fájdalmai miatt az eutanáziát választotta Marieke Vervoort belga paralimpikon

Elviselhetetlen fájdalmai miatt az eutanáziát választotta a gyógyíthatatlan, degeneratív gerincbetegségben szenvedő Marieke Vervoort belga paralimpikon. A sportolót kedden, 40 éves korában "segítették halálba" - jelentette a helyi sajtó szerdán.



A Le Soir című lap arról számolt be, hogy Vervoort szülővárosa, az észak-belgiumi Diest részvétnyilvánító könyvet helyezett ki, valamint hosszú közleményt tett közzé honlapján, amelyben az elhunyt sportkarrierjét méltatták.



A néhány évvel ezelőtt visszavonult sportoló már 2008-ban aláírta a Belgiumban engedélyezett "kegyes halálhoz" szükséges papírokat.



A kerekesszékes atléta különböző versenyszámokban arany-, ezüst- és bronzérmeket is nyert a 2012-es londoni és a 2016-os riói paralimpián.



Marieke Vervoort, akinél tizenéves korában diagnosztizálták a súlyos fájdalmakkal járó betegséget, párbeszédet sürgetett világszerte az eutanáziáról.



A világon elsőként Hollandiában legalizálták az eutanáziát 2002-ben, de végrehajtását szigorú szabályokhoz kötik ott és a később hasonlóan eljáró Belgiumban is.



Az önkéntes halált azoknak engedélyezhetik, akik állandó, szinte elviselhetetlen, kevéssé csillapítható fájdalommal járó, gyógyíthatatlan betegségben szenvednek, és az eutanáziát még teljesen tiszta tudatállapotban, cselekvőképesen kérelmezik írásban, ismételten.