A rövidpályás gyorskorcsolyázók a debreceni Eb mellett a vb-re készülnek

2019.10.18

"A vb az év legrangosabb versenye, a kontinensviadalt pedig itthon rendezik, így ebben az idényben elsősorban erre a két versenyre készülünk" - jelentette ki az MTI érdeklődésére Bánhidi Ákos csapatmenedzser, aki a felkészülésben két fontos változást említett. Egyrészt nagyobb szerepet kapott a kerékpározás, másrészt jobban egyénre szabták az edzéseket. Emellett megemlítette, hogy az első négy világkupa-forduló után és a hazai Eb előtt tervben van egy olyan edzőtábor, amikor Dél-Európába utazik a csapat felfrissülni, ami a korábbi években nem volt.



A sportvezető azt várja a soron következő szezontól, hogy a magyar csapat a férfiaknál megőrizze helyét a legjobbak között, míg a nők felzárkózzanak oda. Kifejtette, amikor majd felépül a szeptemberi országos bajnokságon megsérült, amerikai születésű John Henry Krueger, akkor a férfi váltóban a Liu fivérekkel három világklasszis szerepelhet majd, ezt pedig talán egyetlen másik csapat sem mondhatja el magáról. A női együttes esetében azt emelte ki, hogy már öt egyenrangú versenyző alkotja, köszönhetően Kónya Zsófia visszatérésének, a honosított Lockett Deannának és a tavalyi Achilles-ín sérüléséből felépült Sziliczei-Német Rebekának. Utóbbival kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy nemcsak utolérte magát, hanem "megérkezett" a többiek szintjére, az ausztrál születésű sportolóról pedig azt mondta, egy "bulldoggal gazdagodott" a csapat. Megjegyezte, a sok változás miatt a váltónak még össze kell szoknia, mert például Lockett korábban sosem szerepelt stafétában.



"Mentális aspektusból fantasztikus hatással volt az egész csapatra" - mondta Bánhidi az orosz váltóval 2014-ben olimpiai bajnok Szemjon Jelisztratovról, aki fizetett azért, hogy magyarokkal együtt készülhessen. "Egészen elképesztő alázattal viszonyult az edzésekhez, ami példamutató volt mindenki számára".



A magyar stafétával tavaly olimpiai aranyérmes Burján Csaba is egyetértett abban, hogy Jelisztratov jelenléte sokat segített, de ő azt emelte ki, láthatta, hogy egy olyan világklasszisnak is van rossz napja, mint Jelisztratov, ő is elfárad egy-egy kemény tréning után. Ezt pedig reményei szerint abban tudja kamatoztatni, hogy egy adott futamban elhiszi majd magáról, őt is meg tudja előzni. A 25 éves pécsi versenyző személyes céljairól úgy nyilatkozott, hogy szeretne többször döntőben szerepelni az idényben, illetve begyűjteni a hiányzó világbajnoki címet a váltóval, amely olimpiai és Európa-bajnok, egyúttal vk-győztes és világcsúcstartó is.



A magyar válogatott jövő szombaton utazik Montrealba, ahol november első hétvégéjén rendezik a szezon első vk-viadalát, majd egy héttel később az egyesült államokbeli Salt Lake Cityben folytatódik a sorozat. A debreceni Eb-re január végén, míg a szöuli vb-re márciusban kerül sor.